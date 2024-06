Home | Cristina morta in kayak: l’ultima storia poco prima dell’incidente

Si chiama Cristina Frazzica, la donna che è morta in mare durante una gita in kayak. La tragedia è accaduta nel pomeriggio di ieri, domenica 9 giugno 2024. Cristina insieme ad un altro ragazzo, di 23 anni, avevano noleggiato un kayak. I due si trovavano nel braccio di mare che costeggia Capo Posillipo, a Napoli, prima del dramma. Poco prima della sua morte, la ragazza aveva condiviso una storia sui social. (Continua dopo le foto)

Napoli, Cristina morta in kayak: l’incidente

Nel pomeriggio di ieri, Cristina ed un altro ragazzo avevano noleggiato un kayak per vogare lungo il tratto di mare che costeggia Capo Posillipo. Mentre Cristina si trovata a mezzo miglio dalla costa, un’imbarcazione sarebbe arrivata a gran velocità e l’ha presa in pieno. Il mezzo poi ha proseguito la propria navigazione, forse senza accorgersi di quanto accaduto. La Guardia Costiera ha recuperato il corpo senza vita della ragazza poco dopo. Il 23enne che era con lei invece si è salvato, ma è sotto choc per quanto accaduto. (Continua dopo le foto)

Si cerca il responsabile della morte di Cristina

Sul corpo di Cristina verrà fatta l’autopsia per chiarire i dettagli sulla morte della giovane. Intanto proseguono le indagini per individuare il responsabile dell’incidente. Una telecamera di Villa Rosebery, residenza del Presidente della Repubblica, è puntata direttamente sul mare: le forze dell’ordine analizzeranno le immagini che potrebbero aver ripreso dettagli fondamentali sulla tragedia. Al momento, gli inquirenti sono alla ricerca dell’imbarcazione che ha travolto Cristina: si pensa che il mezzo potrebbe trovarsi tra Mergellina ed il Borgo Marinari, dove potrebbe essere approdata vista la vicinanza alla costa, fa sapere Fanpage. Cristina, prima di morire, aveva condiviso una storia sul suo profilo Instagram.

