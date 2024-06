Schianto tra auto e moto, purtroppo non c’è stato nulla da fare: chi è la vittima

Un incidente avvenuto venerdì 7 giugno, attorno alle 22:30, è costato la vita ad un uomo di 45 anni. Il sinistro è avvenuto mentre faceva rientro a casa. Lo schianto tra auto e moto è stato terribile. L’uomo è morto nella notte in ospedale per le gravi ferite riportate nell’incidente stradale. (Continua…)

Schianto tra auto e moto: morto 45enne

Un motociclista è morto in seguito ad un incidente verificatosi attorno alle 22.30 di venerdì 7 giugno. La sua moto si è scontrato con un auto. Trasportato d’urgenza in ospedale, dove è arrivato in codice giallo, le sue condizioni sono velocemente peggiorate. L’uomo alla fine non ce l’ha fatta: le ferite riportate nell’incidente erano troppo gravi. Il conducente dell’auto, invece, è rimasto illeso. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)