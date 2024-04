Home | Paura in aeroporto, aereo finisce fuori traiettoria: choc per i passeggeri

Un aereo è finito fuori dalla traiettoria di volo durante una manovra di atterraggio rischiando di prendere in pieno una torre di controllo. L’incidente è avvenuto alle 13 dello scorso 23 marzo 2024. L’ente federale dell’aviazione americana (Faa) ha aperto un’indagine per capire come il volo Southwest 147 abbia fatto un manovra tanto azzardata. (Continua dopo le foto)

Cos’è successo durante il volo

Un Boeing 737-800 della low cost statunitense Southwest Airlines partito da Nashville e diretta a New York, con 153 persone a bordo è finito fuori traiettoria in fase di discesa. La rotta sbagliato a quasi causato un incidente: il velivolo ha sfiorato la torre di controllo dell’aeroporto LaGuardia di New York. I piloti fanno un giro intorno alla pista ma non riescono ad atterrare. Fino a 2.400 metri dall’inizio della pista il Boeing 737-800 segue la traiettoria giusta. Poi, all’improvviso inizia a deviare per motivi non chiari. (Continua dopo le foto)

New York, Boeing sfiora la torre di controllo dell’aeroporto: aperta un’indagine

Il Boeing devia così tanto che si ritrova a procedere più di 300 metri a destra del percorso giusto. “Continuate a salire di quota, Southwest 147. E quando potete spiegate perché non vi trovavate sul sentiero previsto”, ordina il controllore. L’aereo volava troppo basso e ha rischiato di prendere in pieno una torre alta 71 metri, mentre il velivolo era a soli 83 metri di quota a 900 metri di distanza. La tragedia fortunatamente non è avvenuta perché il Boeing è riuscito a risalire in tempo per poi atterrare all’aeroporto di Baltimora-Washington. La Faa ha aperto un’indagine sulla vicenda.

