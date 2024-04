La storia che stiamo per raccontarvi sembra essere la trama perfetta per una serie tv crime, eppure è tutto vero. Paura nel tardo pomeriggio di ieri 4 Aprile 2024 nel popoloso quartiere Fuorigrotta, a Napoli: uno sparo supera i rumori del traffico e una donna si accascia all’improvviso in un’area verde nella centrale piazza Italia, ferita a una gamba. Immediatamente su posto sono arrivate le Forze dell’Ordine. (Continua a leggere dopo le foto)

Napoli, sparatoria alle giostrine tra mamme e bambini: i fatti

Nel tardo pomeriggio di ieri, 4 Aprile 2024, come riportato da Leggo, nel popoloso quartiere Fuorigrotta, a Napoli, uno sparo ha superato i rumori del traffico e una donna si è accasciata all’improvviso in un’area verde nella centrale piazza Italia, ferita a una gamba. C’è chi si è dato alla fuga in preda al panico, molti invece si sono stretti intorno alla vittima che gridava per il dolore e sanguinava copiosamente. Uno dei presenti si è sfilato la cintura e la ha usata come laccio emostatico, per fermare l’emorragia nel timore che sia stata compromessa l’arteria femorale. Un altro passante con la propria auto ha trasportato la donna al pronto soccorso del vicino ospedale San Paolo. Non si conosce ancora la prognosi, ma non rischia la vita. Sul posto è arrivata la Polizia di Stato.

