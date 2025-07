Maltempo, grandine e temporali attesi nel weekend: ecco dove

Le previsioni meteo per il weekend parlano chiaro: una nuova perturbazione sta per investire il nostro Paese. Tra sabato 12 e domenica 13 luglio, l’instabilità colpirà in modo particolare le regioni settentrionali, per poi estendersi verso il Centro. Alla base di questa fase turbolenta c’è una doppia azione: da un lato un ciclone in discesa dal Nord Europa, dall’altro una perturbazione atlantica che si muove dalle Baleari verso il Mediterraneo. Il risultato sarà un mix esplosivo di piogge intense, grandinate e temporali violenti che rischiano di rovinare i piani di chi aveva in mente un fine settimana estivo.

Sabato 12 luglio: temporali forti e grandinate al Nord

La giornata di sabato inizierà con condizioni ancora stabili su gran parte del territorio, ma già dal pomeriggio la situazione è destinata a cambiare rapidamente. I primi segnali arriveranno sui rilievi alpini e prealpini, dove si formeranno i primi temporali, in successiva estensione anche alle aree di pianura.

Secondo gli esperti di MeteoExpert, il maltempo colpirà con particolare intensità Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Basso Veneto, comprese le zone costiere e le località balneari della laguna veneta. Previsti anche fenomeni grandinigeni, con chicchi di ghiaccio di grandi dimensioni. Nelle ore serali i temporali si estenderanno anche alla Romagna, alle coste tirreniche della Toscana, all’Umbria e alle Marche settentrionali. Il resto del Paese potrà godere ancora di cieli poco nuvolosi o sereni, ma la tregua sarà breve.

Domenica 13 luglio: allerta per grandine e nubifragi

Domenica la situazione peggiorerà ulteriormente. L’ingresso di una seconda perturbazione da ovest porterà piogge abbondanti e temporali persistenti su tutto il Nord Italia. Le aree più a rischio saranno ancora una volta Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma i fenomeni potranno sconfinare anche sulla pianura padana orientale, portando con sé un alto rischio di grandine.

Non solo: le previsioni indicano che il maltempo non risparmierà neppure il Centro. Toscana, Umbria e Lazio dovranno fare i conti con forti rovesci e possibili nubifragi, capaci di scaricare al suolo grandi quantità d’acqua in breve tempo. I meteorologi parlano di una fase instabile che potrebbe durare fino a martedì 15 luglio, lasciando spazio solo successivamente a un miglioramento.

