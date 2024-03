Fabio Fazio è stato lo sfortunato protagonista di una vicenda molto spiacevole. Il conduttore di Che tempo che fa ha fatto un recente annuncio sui suoi canali social per spiegare l’intenzione di esporre una denuncia alla polizia postale per un evento che lo ha visto coinvolto.

Leggi anche: Scomparso a soli 3 anni, poi la scoperta choc sui genitori

Leggi anche: “Affari Tuoi”, Giusy sogna il nonno e poi accade l’impensabile: quanto ha vinto

Fabio Fazio vittima di un brutto episodio

Il conduttore Fabio Fazio ha deciso di registrare un video in cui si riprende per spiegare quanto gli è successo recentemente. Il video è stato pubblicato nelle sue Instagram stories destando la preoccupazione di migliaia dei suoi followers. Purtroppo nemmeno la fama e il successo possono proteggere da eventi spiacevoli, e anzi, in questo caso Fazio è stato preso di mira proprio per il suo volto conosciuto.

Leggi anche: “Grande Fratello”: Cesara Buonamici attacca Beatrice Luzzi, ma lei la smonta in diretta

Il conduttore mette in guardia i followers

Il conduttore di “Che tempo che fa” Fabio Fazio sta andando forte dal punto di vista lavorativo. Pare che essersi “trasferito” su La Nove da Rai 3 non lo abbia eccessivamente svantaggiato e il suo programma ha registrato un alto numero di ascolti. Il 3 marzo Fazio ha invitato l’influencer Chiara Ferragni nel suo show e l’intervista è stata sulla bocca di tutti. Peccato che pochi giorni dopo il conduttore sia stato vittima di un episodio che metterebbe a rischio la sua stessa reputazione.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva