“Affari Tuoi”, Giusy sogna il nonno e poi accade l’impensabile: quanto ha vinto

Giusy è la protagonista di una nuova puntata di “Affari Tuoi”. La donna rivela di aver fatto un sogno con il nonno sull’importo di un pacco e quello che accade successivamente in puntata desta lo stupore di tutti perché la profezia si avvera.

“Affari Tuoi”, Giusy dalla Campania è la nuova concorrente

La protagonista della puntata di “Affari Tuoi” di ieri, martedì 5 marzo 2024, è Giusy dalla Campania, accompagnata in studio dalla madre Milena. Amadeus presenta subito la storia della concorrente, che ha deciso di partecipare al game show sperando di racimolare la somma necessaria a ripagare i suoi debiti. Giusy aveva infatti un negozio di articoli per animali che è fallito per via della crisi causata dall’emergenza pandemia. La storia ha da subito coinvolto emotivamente il pubblico il quale ha seguito il percorso della concorrente con ancor più interesse e speranza per la vincita. La concorrente ha poi aggiunto un altro elemento intrigante alla sua vicenda. Come racconta, Giusy avrebbe infatti sognato il nonno del suo fidanzato che la invitava a puntare sul pacco numero 8. Il nonno avrebbe addirittura rivelato la cifra contenuta nel pacco 8, ovvero ben 100mila euro.

Giusy e il sogno premonitore del nonno

Il gioco inizia e Giusy si destreggia nelle scelte tenendo bene a mente delle indicazioni che le sono giunte in sogno. Appena possibile, la concorrente della Campania accetta il cambio pacco proposto dal dottore: lascia andare il pacco numero 17 per mettere le mani sull’8. La partita continua alla grande e Giusy e Milena riescono ad eliminare tutti i pacchi blu e pochissimi rossi. La situazione a metà puntata è rosea perché le due si trovano con solo pacchi rossi e la certezza di portare a casa un po’ di soldi. Le cifre in palio rimaste sono15mila, 20mila, 50mila, 100mila, 200mila e 300mila euro. La situazione si fa più tesa perché le prossime mosse sono determinanti.

