Nuova lite furiosa tra i due concorrenti del “Grande Fratello” Perla Vatiero e Federico Massaro. Lui la accusa di comportamenti egoistici nei confronti di Mirko Brunetti e lei si difende, ma la discussione si scalda e richiede l’intervento degli altri inquilini.

“Grande Fratello”: la vicenda di Perla e Mirko

Durante la puntata del “Grande Fratello” di lunedì 4 marzo abbiamo assistito a un nuovo cambio di rotta per quanto riguarda i “Perletti” ovvero la coppia Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Mirko era rientrato temporaneamente nella casa non molto tempo fa con l’intenzione di sistemare le cose con la ex fidanzata. Durante la permanenza i due si erano effettivamente riavvicinati e tutto faceva sperare che la coppia si fosse finalmente ritrovata. Dopo l’uscita di lui dalla casa i due si sono cantati il loro amore e sono state fatte promesse di tornare insieme alla fine del programma. Perla aveva più volte detto che non vedeva nessun altro a fianco e Mirko, dal canto suo, aveva detto che sarebbe stata ad aspettarla perché il sentimento tra loro era impossibile da ignorare. Ma gli eventi dei giorni successivi hanno fatto destare qualche sospetto sull’autenticità dei sentimenti di Perla.

La titubanza di Perla desta sospetti sui suoi veri sentimenti

Perla Vatiero, ancora nella casa del “Grande Fratello”, sembra avere qualche interesse anche per un altro concorrente: Alessio Falsone. Dopo essere anche stata interrogata dal conduttore Alfonso Signorini, Perla aveva negato di essere attratta dall’inquilino, eppure i telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare quanto lei si comporti in modo strano in presenza di Alessio. Addirittura, Perla aveva parlato in codice con altri due concorrenti e l’argomento era sembrato essere proprio Falsone. Per chi guarda da fuori, Perla sembra aver preso una nuova cotta e i sentimenti di Mirko appaiono ora messi in secondo piano. Durante la puntata Mirko aveva avuto occasione di parlare con Perla e dirle che non vuole sentirsi il porto sicuro in attesa che lei si chiarisca le idee su quello che prova. A questo proposito si è espresso anche il concorrente Federico Massaro che non è potuto stare in silenzio in merito al comportamento della gieffina. Federico si è scontrato apertamente contro di lei ed è scoppiata la lite tra i due. Il diverbio ha assunto toni tanto accesi da richiedere l’intervento degli altri gieffini per cercare di calmare i due.

