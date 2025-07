Home | Meteo, caldo in aumento: fino a 38 gradi in Italia, ecco dove

Meteo, caldo in aumento: fino a 38 gradi in Italia, ecco dove – L’estate alza la voce. Da lunedì 14 luglio l’anticiclone è tornato a imporsi sull’Italia, riportando tempo stabile, cieli sereni e temperature in netta risalita. Una boccata d’estate piena, che però non sarà priva di insidie: sul bordo nord dell’alta pressione continueranno infatti a infiltrarsi correnti umide atlantiche, capaci di innescare qualche rovescio, soprattutto sulle Alpi.

Meteo, caldo in aumento: fino a 38 gradi in Italia, ecco dove

Secondo gli esperti di 3Bmeteo, il picco dell’ondata di caldo è atteso per mercoledì 16 luglio, quando in diverse zone del Sud si toccheranno i 38°C. Le aree più bollenti saranno:

Tavoliere delle Puglie

Materano

Cosentino

Sicilia ionica interna

Ma anche il resto d’Italia non starà certo al fresco: punte di 35°C sono previste sulle zone interne del Lazio, dell’Umbria, dell’Emilia Romagna e sul Nordovest. Solo sul Triveneto si registrerà un lieve calo termico, grazie all’arrivo di un impulso instabile dai Balcani.

Le previsioni nel dettaglio

Nord Italia: mattinata in prevalenza soleggiata, ma nel pomeriggio torna la variabilità sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale. Temporali attesi su Alto Adige e Cadore, con possibili intensificazioni in serata. Rovesci anche sull’arco alpino orientale, che potrebbero sconfinare verso la pianura friulana e veneta. Centro: Cielo sereno quasi ovunque. Qualche fenomeno pomeridiano potrà formarsi sulla dorsale toscana e tra Toscana ed Emilia. Le temperature saliranno sensibilmente, portando un caldo pienamente estivo su tutte le regioni. Sud e Isole: prevalenza di sole e bel tempo sia sulle regioni peninsulari sia sulla Sardegna. Addensamenti nuvolosi sono previsti soltanto sulle coste tirreniche meridionali. Al Sud le massime saranno elevate, con punte anche oltre i 37°C in Puglia e Sicilia.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva