Pronostico Italia-USA VNL: analisi, statistiche e formazioni

La Volleyball Nations League 2025 entra nella sua fase più calda con i quarti di finale che vedranno protagonista la Nazionale italiana femminile, reduce da un percorso impeccabile nella prima fase. Le Azzurre affronteranno le Stati Uniti in un incontro che promette spettacolo, rinnovando una rivalità accesa dall’ultima finale olimpica di Parigi 2024. L’evento, che si terrà all’Atlas Arena di Lodz il 23 luglio, rappresenta uno snodo cruciale per le ambizioni della squadra guidata da Julio Velasco, pronta a difendere la medaglia d’oro conquistata nell’edizione 2024.

Italia: numeri da record e striscia vincente in VNL

Il cammino della Nazionale italiana in questa edizione della Volleyball Nations League è stato fino ad ora inarrestabile:

12 vittorie su 12 partite nella prima fase

Striscia di 4 successi consecutivi contro gli Stati Uniti

Ultima sconfitta contro le americane risalente al 22 settembre 2023

L’ultimo confronto diretto tra le due squadre si è svolto all’inizio di questa VNL, con un netto 3-0 per l’Italia. Nelle 84 sfide internazionali totali, le Azzurre hanno vinto 38 volte contro 46 affermazioni delle statunitensi, ma il trend recente sorride nettamente alle italiane. Da sottolineare la prestazione di Paola Egonu nella passata edizione, capace di trascinare la squadra con 20 punti nei quarti di finale.

Gli Stati Uniti, in fase di rinnovamento, sono arrivati ai quarti come ultima qualificata, dopo aver perso al tie-break contro la Cina. La squadra statunitense ha inserito giovani promettenti dal campionato NCAA, ma dovrà trovare compattezza per arginare una Italia che appare in grande forma.

Squadra Vittorie in VNL Ultimi 4 incontri Italia 3 4 vittorie consecutive Stati Uniti 4 Ultima vittoria: 22/09/2023

Le probabili formazioni vedranno in campo per l’Italia: Orro–Egonu, Danesi–Fahr, Degradi–Sylla, De Gennaro (libero). Gli Stati Uniti risponderanno con Poulter–M. Skinner, O’Neal–Butler, Franklin–A. Skinner, Hentz (libero).

La partita sarà trasmessa in live streaming su DAZN e VolleyballWorld TV, mentre su Eurosport.it saranno disponibili diretta scritta, pagelle, dichiarazioni post-partita e highlights.

Il focus è tutto per questo quarto di finale tra Italia e Stati Uniti, che promette emozioni e spettacolo. Le statistiche sorridono alle italiane, forti di una striscia vincente e di un gruppo ormai consolidato. Le quote, non ancora ufficiali, vedono comunque l’Italia favorita grazie alle recenti prestazioni e alla continuità mostrata.

