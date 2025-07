Home | Pronostico e statistiche Ruud-Gstaad e US Open: analisi quote

Il mondo del tennis si prepara a vivere settimane intense e piene di aspettative tra tornei post-Wimbledon e la corsa verso gli US Open 2025. Da una parte, la scena è dominata dal ritorno in campo di protagonisti come Casper Ruud, pronto a rimettersi in gioco sulla terra rossa di Gstaad, dall’altra l’attenzione dei bookmaker è già focalizzata sulle quote per il prossimo Slam americano, con i favoriti del circuito maschile e femminile già ben delineati nelle previsioni degli operatori.

Ruud favorito a Gstaad: statistiche e assenze decisive

La notizia più rilevante riguarda il ritorno di Casper Ruud dopo un periodo di stop, con il norvegese che si presenta come testa di serie numero uno al torneo di Gstaad. L’assenza per motivi personali di Alexander Zverev, tra i principali antagonisti, cambia radicalmente lo scenario, spianando la strada a Ruud per una possibile tripletta, dopo i successi del 2021 e 2022. Le altre teste di serie, come Bublik, Martinez, Etcheverry, Djere, Goffin, Comesana e Rinderknech, non sembrano in grado di impensierire seriamente il norvegese, che ha l’opportunità di raccogliere punti preziosi per risalire nel ranking e nella Race ATP.

Contestualmente, nel panorama internazionale il focus si sposta già sugli US Open 2025, con le quote dei bookmaker che vedono in Jannik Sinner il principale favorito per il titolo maschile, seguito da Carlos Alcaraz e dall’immortale Novak Djokovic. Nel circuito WTA, è Aryna Sabalenka a guidare le preferenze, con Iga Swiatek e Coco Gauff a inseguire.

Bookmaker Quota Sinner vincente US Open Lottomatica 2.15 Betsson 2.10 Sisal 2.00 Gekobet 2.05

Per quanto riguarda le donne, Sabalenka è la favorita, seguita da Swiatek e Gauff, mentre le possibilità di trionfo per Jasmine Paolini sono giudicate basse, con una quota superiore a 30.

In sintesi, Casper Ruud si prepara a essere il protagonista assoluto a Gstaad grazie all’assenza di avversari di spicco, mentre l’attenzione dei bookmaker è già proiettata sugli US Open con Jannik Sinner e Aryna Sabalenka in cima alle preferenze rispettivamente per i tabelloni maschile e femminile. Le quote riflettono aspettative alte per gli azzurri e per i principali top player del circuito.

