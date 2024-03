“Grande Fratello”, l’opinionista Cesara Buonamici si lascia andare ad un nuovo attacco nei confronti della concorrente Beatrice Luzzi. Questa volta l’attrice non ci sta e controbatte scatenando la reazione del pubblico del reality show.

“Grande Fratello”: cosa è successo nella nuova puntata

La puntata di lunedì 4 marzo 2024 del “Grande Fratello” è stata teatro di un nuovo colpo di scena: la concorrente Beatrice Luzzi è stata nuovamente presa di mira dalle critiche dell’opinionista Cesara Buonamici. La giornalista non era nuova a critiche ed attacchi nei confronti dell’attrice e molti avevano già sottolineato quanto l’accanimento fosse eccessivo. Il percorso nella casa della concorrente Beatrice Luzzi è infatti stato costellato da attriti che, a dire di molti, sono stati causati dal comportamento poco ben disposto degli altri inquilini. Anche Marco Bellavia, concorrente della scorsa edizione del “Grande Fratello” si era schierato in difesa di Beatrice Luzzi ritenendola vittima di un accanimento volto a indebolirla psicologicamente: “Quest’anno nella casa del Grande Fratello c’è un nuovo Marco Bellavia ed è Beatrice Luzzi. Poi è ovvio che siamo diversi, lei resiste di più e infatti va avanti nonostante tutto. Per colpa di quel gruppo sta passando di tutto, ma per fortuna non molla. Le hanno detto di tutto, quel gruppo continua ad attaccarla. Cosa le direi se la incontrassi? Di continuare come sta facendo, perché sta andando bene e che prima o poi tutti i nodi arriveranno al pettine anche grazie ai televoti. Ha tutti contro, io sono stato in quella situazione, ma per poco e so cosa significa.“

Cesara Buonamici contro Beatrice Luzzi: la critica

Durante la puntata di ieri del “Grande Fratello”, la giornalista Cesara Buonamici ha deciso di commentare il comportamento dell’attrice nei confronti degli altri inquilini del “Grande Fratello”. In particolare, Cesara Buonamici ha preso le difese di Anita Olivieri ritendendo che Beatrice si rivolga a lei in modo troppo duro e che non la tratti con le giuste maniere. “Beatrice è una donna molto intelligente e in gamba – ha detto l’opinionista – ma in questa fase in cui è già finalista dovrebbe avere un approccio più benevolo, non c’è di dire ad una ragazza che potrebbe essere sua figlia certe cose, non capisco perché ti devi accanire contro Anita che in tutto questo percorso ti ha tenuto testa benché abbia certamente per motivi di età e di esperienza meno strumenti dei tuoi, io sinceramente non ti capisco”. Beatrice Luzzi ha ascoltato le parole di Cesara Buonamici e ha deciso di controbattere per smontare il suo discorso con la sua versione dei fatti.