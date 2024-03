Vacanze di Pasqua, quando chiudono le scuole: il calendario regione per regione

Mancano poche settime alle vacanze di Pasqua. Quest’anno, la domenica delle Palme cade il 24 marzo, mentre Pasqua è domenica 31 marzo e il giorno dopo, il 1° aprile, è il lunedì dell’Angelo, ossia Pasquetta. Gli studenti non vedono l’ora di festeggiare la Pasqua e anche alcuni giorni di riposo lontani dalla scuola. Quanto durano le vacanze? Ogni regione ha il suo calendario. (Continua dopo le foto)

Scuola, vacanze di Pasqua 2024: il calendario regione per regione

Come succede ogni anni, gli studenti italiani resteranno a casa durante le vacanze di Pasqua per circa una settimana. Il calendario dei giorni di vacanza quest’anno è uguale per tutte le regioni. Tutte le scuole rimarranno chiuse da giovedì 28 marzo 2024 a martedì 2 aprile 2024 compreso. L’unica regione che fa eccezione è la Valle d’Aosta: lì le vacanze dureranno un giorno in meno. Gli studenti staranno a casa da giovedì 28 marzo a lunedì 1° aprile compreso, ma il 2 saranno già tra i banchi. (Continua dopo le foto)

Le prossime vacanze dopo la Pasqua

In quasi tutte le regioni italiane, gli studenti torneranno sui banchi mercoledì 3 aprile. Quando sarà il prossimo giorno di festa? Gli studenti dovranno aspettare solo qualche settimana. Giovedì 25 aprile è festa nazionale e gli alunni staranno a casa in occasione della festa della Liberazione. Alcune regioni hanno infatti già deliberato la sospensione delle lezioni anche per il 26 e 27 aprile, come Calabria, Campania, Marche, Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto. Nella provincia di Bolzano, solo il 26 aprile.