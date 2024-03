Forte scossa di terremoto, grande paura

Un terremoto di magnitudo 5.1 è stato registrato oggi, martedì 5 marzo 2024. Una scossa piuttosto forte che ha suscitato preoccupazione tra le comunità locali. Secondo i quotidiani del posto, il sisma si sarebbe verificato intorno alle 7:50 di questa mattina. (Continua dopo le foto)

Terremoto in Iran oggi 5 marzo 2024 di magnitudo 5.1

Forte scossa di terremoto in Iran, più precisamente nel sud del Paese, nella regione del Sistan e Baluchistan. Lo segnala il German Research Centre for Geosciences. L’epicentro del terremoto è a dieci chilometri di profondità. Questo recente terremoto, ricorda come sia importante monitorare costantemente queste aree che sono ad alto rischio sismico e di implementare misure preventive per salvaguardare le popolazioni vulnerabili. Il terremoto avrebbe provocato diversi danno, ma non ci sono ancora informazioni ufficiali su eventuali feriti o vittime.