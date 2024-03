Home | Re Carlo in ansia per la moglie Camilla: cosa succede

Da quando Re Carlo è in cura per un problema alla prostata, Camilla si è ritrovata a prendere le redini della Royal family da un giorno all’altro. Un compito non facile e che deve portare avanti completamente da sola. Carlo e Kate Middleton sono in convalescenza: lui per un tumore, lei per un intervento all’addome. William spesso e volentieri cancella i suoi impegni istituzionali per stare accanto alla moglie. Harry intanto vive negli Stati Uniti, lontano dalla monarchia di cui è erede. I media britannici fanno sapere che il Re in questo momento sarebbe molto preoccupato della salute della moglie. Cosa sta succedendo? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Maltempo in Italia, valanga travolge tutto: diversi paesi isolati

Leggi anche: Chico Forti, cosa potrebbe ottenere una volta rientrato in Italia

Cosa sta succedendo alla Royal Family

Negli ultimi due mesi, la Regina consorte ha dovuto sostenere da sola il peso della Corona. Kate Middleton è in convalescenza dopo un intervento addominale programmato, Re Carlo ha subito un’operazione di riduzione della prostata e subito dopo ha ricevuto la diagnosi di un tumore non meglio specificato, annunciato dai portavoce di Buckingham Palace. Come se non bastasse, a Sarah Ferguson, è stato diagnosticato un tumore alla pelle lo scorso gennaio, mentre pochi giorni fa è morto Thomas Kingston, secondo una recente ipotesi, suicidandosi. Un momento davvero difficile per la Regina che ha al momento le redini della corona e un bagaglio emotivo da non sottovalutare. Per questo Re Carlo è molto preoccupato: dice che è “esausta” e che avrebbe bisogno di una pausa. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Maltempo in Italia, scatta l’allerta meteo in 17 regioni: le previsioni

Leggi anche: Tragico incidente in Italia, ci sono vittime: chi c’era tra di loro

Royal Family, Re Carlo preoccupato per Camilla: la Regina si prende una pausa

Il Times, ha fatto sapere che Camilla si prenderà un periodo di ferie. La Regina consorte ha sostenuto da sola il peso di 13 impegni pubblici, in più sta affrontando il dolore per la malattia di Carlo. Tutto questo, sommato all’età (Camilla ha 75 anni), l’ha sovraccaricata. La Regina dunque ha deciso che si imbarcherà su un volo privato per l’estero e fino all’11 marzo resterà lontano dai riflettori per godersi un po’ di meritato riposo. Le fonti inglesi suggeriscono che, con ogni probabilità, ci sia lo zampino di Carlo III. (Continua dopo le foto)

Quando torna Camilla dalle ferie

L’annuncio delle ferie di Camilla ha delusi i britannici, abituati alla tempra inossidabile di Elisabetta, una sovrana che ha lavorato sino a due giorni prima di spegnersi, all’età di 96 anni, senza mai lamentarsi o mostrare alcun segno di stanchezza. Questo però è un periodo delicato per Camilla, probabilmente più dal punto di vista emotivo che lavorativo. Camilla tornerà al lavoro sicuramente l’11 marzo in occasione del Commonwealth Day presso l’Abbazia di Westminster. Carlo invece, quasi certamente mancherà e farà avere un proprio videomessaggio.