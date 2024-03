Home | Tragico incidente in Italia, ci sono vittime: chi c’era tra di loro

Tragico incidente in Italia, diversi i morti: chi c’era tra di loro – Ancora sangue sull’asfalto. Un gravissimo incidente mortale si è verificato nella serata di ieri 2 marzo 2024, intorno alle 20.30, lungo la strada statale 16 a Vasto. Una Jeep Renegade, per motivi ancora da accertare, è finita fuori strada dopo lo scontro con una Bmw Coupé. Di seguito tutti i dettagli sul drammatico schianto. (continua a leggere dopo le foto)

Incidente a Vasto, alle porte di Chieti. Tre persone sono morte in un sinistro, avvenuto lungo la strada statale 16, all’altezza del territorio di Vasto (Chieti), nei pressi del parcheggio Casarza. Nello scontro violento fra due auto è rimasta ferita anche una quarta persona, sempre minorenne, che versa in gravissime condizioni. Tempestivi i soccorsi: la ragazza di 19 anni è stata trasferita in gravi condizioni al San Pio. Sappiamo poi di un’altra persona rimasta fortunatamente illesa. (continua a leggere dopo le foto)

Incidente a Vasto, chi sono le vittime: dinamica al vaglio delle forze dell’ordine

Le vittime del violento incidente a Vasto sono un 58enne, noto ristoratore della zona di Vasto Marina, un altro uomo e sua nipote minorenne. Secondo quanto riportato da alcuni giornali online la giovane aveva soltanto 15 anni. La famiglia pare stesse andando a una festa di compleanno in un paese limitrofo. (continua a leggere dopo le foto)

Drammatico incidente a Vasto: tre morti e una ragazza gravemente ferita

Scrive “Today”: “Tre le persone morte sul colpo. Come riportano i media locali una delle vittime è Dante Carpi, 58enne titolare del ristorante “La Barcaccia” di Vasto Marina, che si trovava alla guida della Bmw insieme al figlio, rimasto illeso. L’uomo, molto noto nella zona proprio per il suo lavoro nel campo della ristorazione, lascia quattro figli. Le altre due vittime si trovavano nella seconda vettura, la Jeep Renegade: si tratta del 51enne Paolo Marchesani e della nipotina di 15 anni, Martina Mancini, entrambi deceduti sul posto”. La dinamica dell’impatto mortale è ancora tutta da accertare: toccherà alle forze dell’ordine far chiarezza su quanto accaduto. È stato già disposto il sequestro delle due vetture.