Tragico scontro tra due autobus: il bilancio è pesantissimo

Il drammatico incidente tra due bus si è verificato mercoledì 28 febbraio 2024. I due mezzi si sono scontrati frontalmente. Alcuni testimoni oculari hanno spiegato che al momento dell'impatto i due bus viaggiavano a velocità moderata e che lo scontro è stato terrificante. Tragico il bilancio dei morti e dei feriti.

Terribile incidente in Honduras, scontro frontale tra due autobus

Drammatico incidente in Honduras a La Montañita, nell’ovest del Paese. Due autobus con a bordo diverse persone si sono scontrati in un frontale. Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, l’autobus più grande aveva a bordo soltanto l’autista e l’assistente: il mezzo stava tornando dal posto di dogana di Agua Caliente, al confine con il Guatemala, dopo aver fatto scendere un gruppo di migranti. L’altro mezzo invece era carico di passeggeri. (Continua dopo le foto)

Il tragico bilancio dell’incidente

Le persone morte a cause dello scontro tra i due mezzi sono 17 e i feriti almeno 14 i feriti. Secondo quanto riportato dalle autorità locali, 4 dei feriti sono in gravi condizioni. “Tutti i feriti e i deceduti viaggiavano sull’autobus piccolo e sono honduregni. L’autobus grande era vuoto”, ha rivelato ad Associated Press Alexia Mejia, portavoce del sistema di emergenza 911 dell’Honduras occidentale.