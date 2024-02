Kate Middleton, si teme il peggio: le assurde teorie

Che fine ha fatto Kate Middleton? Se lo sta chiedendo tutto il mondo dopo che la principessa del Galles è sparita lo scorso mese in seguito ad un intervento all’addome. Le uniche notizie ufficiali vengono diffuse da Buckingham Palace, ma non soddisfano i curiosi. Da palazzo infatti, viene semplicemente confermato il fatto che Kate Middleton “sta bene”. Intanto però della principessa non c’è alcuna traccia e il fatto che il principe William stia continuando a cancellare gli impegni non rassicura. Sul web in questi giorni, circolano le teorie più improbabili su Kate. (Continua dopo le foto)

Cosa sappiamo su Kate Middleton

Il 16 gennaio scorso era arrivato l’annuncio ufficiale del ricovero in ospedale per un “intervento chirurgico addominale pianificato”. La nota, arrivata due giorni dopo, specificava che la principessa sarebbe rimasta in ospedale per 10 giorni e che avrebbe continuato a casa una lunga convalescenza fino a Pasqua. Nonostante fosse tutto previsto e già annunciato, in molti si chiedono perché non ci sia un suo messaggio o una sua foto da mesi. Da qualche settimana inoltre, i giornali britannici hanno scatenato ulteriore panico, suggerendo che le condizioni di Kate siano più gravi di quanto pubblicamente riconosciuto dalla famiglia reale. (Continua dopo le foto)

You’re telling me that Kate Middleton—the same woman who posed outside the hospital like a freaking supermodel mere hours after giving birth—suddenly requires months of recovery before showing her face? And the British press now magically respects privacy? This feels…sinister. — Liv 🌱 (@MRSFVenom) February 26, 2024

Tanta preoccupazione per Kate Middleton

Kate è stata vista l’ultima volta durante la passeggiata annuale verso la chiesa il giorno di Natale dell’anno scorso. La principessa era in compagnia del marito, il principe William, e dei loro tre figli: il principe George, 10 anni, la principessa Charlotte, 8, e il principe Louis, 5. Nonostante Kensington Palace abbia affermato che stia facendo “ottimi progressi”, i sudditi sono preoccupato. Innanzitutto per il fatto che non è stata alcuna spiegazione in merito al tipo di intervento. Inoltre per l’estremamente lunga degenza ospedaliera post-operatoria a cui Kate si deve sottoporre. Insomma, il silenzio stampa della principessa sta facendo agitare gli animi. E in questa collettiva frenesia, spuntano le peggiori teorie complottiste. (Continua dopo le foto)

Why is the British Press, not reporting on the condition of Kate Middleton? Not one photo of her since 12/28/23, is she alive? Is she in a coma? Is she recovering happily at home? But Every day another article about the Sussexes, who lives a continent away, “Where is KATE.”? pic.twitter.com/OWpC8fbwWH — sussexopulence (@sussexopulence) February 22, 2024

Le teorie più assurde su Kate Middleton

E c’è chi ipotizza assurdi scenari, tra i quali quello per il quale Kate avrebbe donato un rene a Re Carlo III in cambio della sua abdicazione. C’è chi invece è convinto che Kate sia una dei concorrenti della versione britannica de Il cantante mascherato, che andrà in onda a breve, riporta GossipeTv. Altri affermano invece che Kate sia in realtà incinta e che soffra di un disturbo che la costringe a letto durante la gravidanza. Un’altra teoria molto gettonata sui social afferma che Kate Middleton in realtà sia morta durante l’operazione e che ora la Famiglia Reale stia cercando una sosia.