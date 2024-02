L’Aquila, nelle prime ore della mattina di oggi, 29 febbraio 2024, è avvenuto un violento schianto tra un’automobile e un camion. Il tragico evento ha richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso.

Tragico scontro nell’aquilano

Stamattina all’alba, sul tratto di strada della Statale 17 tra San Gregorio e Poggio Picenze (L’Aquila) si è verificato un terribile scontro tra due veicoli. L’incidente stradale è avvenuto nelle prime ore della giornata di oggi, 29 febbraio e ha tristemente coinvolto una autovettura e un camion. Una delle due vetture si sarebbe ribaltata al lato della strada dopo lo scontro. Le dinamiche non sono ancora ben note, ma sono oggetto di indagini da parte degli agenti. Sebbene le cause dell’incidente siano ancora da accertare, è probabile che la pioggia battente sia stata complice del triste evento. Le perturbazioni avrebbero non solo ridotto la visibilità dei due conducenti, ma anche reso più scivoloso l’asfalto. Il fondo stradale era piuttosto viscido e per i conducenti può essere stato difficoltoso frenare in tempo prima dell’impatto.

