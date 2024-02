Maltempo, rischio esondazione in Italia: “Non uscite di casa”

Piogge intense e maltempo stanno creando non pochi disagi in Italia nelle ultime ore. La situazione è maggiormente critica al Nord anche se l’allerta è scattata in tutto il Paese. In particolare, l’allerta rossa per rischio idraulico e rischio idrogeologico riguarda alcuni settori del Veneto, mentre l’allerta arancione su parte di Emilia-Romagna e Veneto. A rischio anche Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Toscana, Abruzzo, Umbria, Lazio, Campania, Molise, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna, regioni per le quali è scattata l’allerta gialla. Cosa sta succedendo? (Continua dopo le foto)

Le zone più colpite dal maltempo

La Protezione Civile ha emesso per oggi, mercoledì 28 febbraio 2024, una allerta rossa per rischio idraulico e rischio idrogeologico su settori del Veneto e allerta arancione su parte di Emilia-Romagna e Veneto. La situazione è critica: Trenitalia ha annunciato l’interruzione della linea ferroviaria Milano-Venezia. Si stanno verificando frane in Liguria e l’Arno è sempre più pieno, così come anche i fiumi veneti ed emiliani. La provincia che al momento sta vivendo più disagi a causa del maltempo è quella di Vicenza. Cosa sta succedendo? (Continua dopo le foto)

La situazione a Vicenza

I vigili del fuoco sono al lavoro da ieri: fino ad ora sono oltre 60 i soccorsi svolti. Nella notte è stato rimosso un albero che ostruiva il corso del fiume Bacchiglione a Vicenza. “Il fiume Retrone continua a far paura, perché il suo livello è salito anche se di poco nelle ultime ore. Sul Bacchiglione è stato già aperto un bacino di laminazione quindi già nelle prossime ore si dovrebbero vedere i primi effetti”, ha fatto sapere il sindaco Giacomo Possamai. (Continua dopo le foto)

#Maltempo in #Veneto prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco: oltre 60 soccorsi svolti, monitorato il livello del fiume Retrone a #Vicenza. Nella clip il recupero di stanotte di un albero che ostruiva il corso del Bacchiglione a Vicenza, a viale Margherita [#28febbraio 7:30] pic.twitter.com/Wf5wRwysgQ — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 28, 2024

Il sindaco questa mattina ha confermato che alcune strade rimarranno chiuse, come “la tangenziale per allagamenti così come pure numerose strade in città”. Poi ha fatto un appello ai cittadini. “Chiediamo a tutti di limitare gli spostamenti per consentire interventi di soccorso e protezione civile”, ha affermato come riporta Il Messaggero. Ai cittadini è stato rivolto l’invito di non muoversi di casa se non per questioni molto urgenti e tutte le scuole sono state chiuse.