Drammatico lutto nella famiglia reale: chi è venuto a mancare

Buckingham Palace ha annunciato una notizia tremenda. La Famiglia Reale ha infatti subito un gravoso lutto. La tragedia è avvenuta la scorsa domenica 25 febbraio 2024, ma la notizia è stata diffusa soltanto nelle ultime ore. Le persone più vicine al membro della Royal Family scomparso domenica, spiegano come questa morte sia stata uno choc atroce, che ha colto tutti alla sprovvista. (Continua dopo le foto)

Lutto nella Royal Family: è morto Tom Kingston a soli 45 anni

Buckingham Palace ha confermato la notizia della prematura scomparsa di Tom Kingston. L’uomo aveva soli 45 anni ed era il marito di lady Gabriella Windsor, figlia del principe Michael di Kent, cugino della Regina Elisabetta II. “Il re e la regina sono stati informati della morte di Thomas e si uniscono al principe e alla principessa Michael di Kent e a tutti coloro che lo conoscevano nel piangere un membro molto amato della famiglia. In particolare, le Loro Maestà inviano i loro pensieri e le loro preghiere più sentiti a Gabriella e a tutta la famiglia Kingston”, la nota diffusa da Buckingham Palace. Anche la moglie ha scritto un pensiero in ricordo del marito. “Tom era un uomo eccezionale che illuminava la vita di tutti coloro che lo conoscevano. La sua morte è stata un grande shock per tutta la famiglia e vi chiediamo di rispettare la nostra privacy mentre piangiamo la sua scomparsa”, si legge, come riporta Fanpage. (Continua dopo le foto)

Le circostanze della morte di Tom Kingston

La chiamata ai soccorsi è stata effettuata poco dopo le ore 18.00 del pomeriggio di domenica 25 febbraio 2024 da un appartamento del Gloucestershire. A nulla è servito purtroppo, l’intervento dei soccorritori: al loro arrivo, il corpo di Thomas Kingston era già esanime. Come da prassi, si terrà un’inchiesta in merito a quanto avvenuto, al fine di escludere del tutto ogni potenziale circostanza sospetta, che non pare far parte del quadro al momento. (Continua dopo le foto)

Chi era Tom Kingston

Il membro della famiglia reale britannica è stato molto chiacchierato anni fa per il suo rapporto con Pippa Middleton, sorella di Kate. I due si sono lasciati mantenendo una buona amicizia: Tom infatti ha preso parte al matrimonio della sorella minore di Kate Middleton nel 2017 con James Matthews. Tom Kingston ha poi intrapreso una relazione con Lady Gabriella, con la quale si è sposato 2019 nella St George’s Chapel, presso il castello di Windsor. La regina Elisabetta aveva presenziato alle nozze reali.