Eleonora Daniele ha aperto la conduzione della puntata di “Storie Italiane” con un tragico racconto. La conduttrice annuncia il lutto di una persona cara, conosciuta anche sulle scene televisive.

“Storie Italiane”: la puntata si apre con una triste notizia

“Storie Italiane” è uno show firmato Rai dedicato ai temi di attualità, legati ai principali casi di cronaca e all’indagine giornalistica. Nello studio vengono ospitati i protagonisti di vicende straordinarie che condividono con il pubblico le loro esperienze. Stavolta però è stata la conduttrice, Eleonora Daniele, a voler parlare di una esperienza sconvolgente che ha riguardato la sua sfera personale. La conduttrice di “Storie Italiane”, si è presentata in onda ieri mattina nonostante la sua vita sia stata recentemente travolta da un lutto. Nel corso della puntata del 27 febbraio, Eleonora Daniele ha deciso di aprirsi con il pubblico e non ha potuto esimersi dallo spendere alcune commoventi parole sulla persona venuta a mancare. Il lutto improvviso, infatti, non ha scosso solo la conduttrice, ma anche tante altre persone.

Eleonora Daniele: lo shock del lutto improvviso

Eleonora Daniele ha preso un momento per parlare del lutto che ha sconvolto lei, ma anche il mondo del giornalismo e della musica. La notizia è arrivata come una doccia fredda e ha sconvolto in modo particolare la conduttrice che solo pochi giorni prima lo aveva avuto come ospite. La conduttrice ha speso alcune parole commoventi in diretta, davanti al pubblico e ai telespettatori di “Storie Italiane”: “Voglio ricordare un grande amico, tra i più importanti critici musicali italiani, una firma storica di Repubblica. Ieri purtroppo si è spento a Roma in maniera improvvisa. Pensate che era stato nostro ospite 15 giorni fa qui in diretta da Sanremo a commentare il Festival”.

