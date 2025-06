Home | Simone and the stars, l’oroscopo della settimana: le previsioni per tutti i segni

Simone and the stars, l’oroscopo della settimana: le previsioni per tutti i segni – L’astrologo Simon and the Stars torna con la sua attesissima classifica zodiacale, che analizza l’energia dei segni da lunedì 30 giugno a domenica 6 luglio. Ogni settimana, le stelle rimescolano le carte del destino e, a quanto pare, i prossimi sette giorni porteranno novità sorprendenti per molti segni, tra salite inaspettate e qualche scivolone cosmico. Se ti stai chiedendo se il tuo segno è tra i favoriti, la risposta è: dipende. Le stelle sorridono a qualcuno e fanno le boccacce ad altri. Ecco allora la nuova classifica dal meno al più fortunato, secondo le previsioni pubblicate dall’astrologo sui suoi canali social.

Simon and the stars, l’oroscopo della settimana: le previsioni per tutti i segni

In fondo alla classifica di questa settimana, troviamo un Sagittario decisamente sottotono. Dopo aver brillato nei giorni precedenti, ora sembra affrontare una fase in cui l’impulsività prende il sopravvento, con il rischio di prendere decisioni affrettate. Pesci, undicesimi, mostrano un’energia confusa: troppi pensieri, troppi stimoli, e poca voglia di mettersi in gioco. Per loro, il consiglio è: pausa, silenzio e introspezione. Subito sopra, in decima posizione, un Ariete un po’ più frizzante rispetto alla scorsa settimana, ma ancora non del tutto centrato. L’entusiasmo c’è, ma va dosato: non si può correre sempre a mille.

Capricorno e Vergine: tra alti e bassi emotivi

Capricorno scende al nono posto. La concretezza c’è, ma questa settimana sembra vacillare sotto il peso di responsabilità non sempre riconosciute. È tempo di riflettere: stai costruendo qualcosa che desideri davvero, o solo ciò che è “giusto”? All’ottava posizione c’è la Vergine, che affronta una settimana di transizione. Il cielo è instabile, ma non ostile. Serve flessibilità mentale e meno autocritica. Sì, puoi anche sbagliare senza farti a pezzi. Al settimo posto troviamo la Bilancia, alle prese con dinamiche relazionali che richiedono delicatezza e tatto. Non forzare le cose: se devono andare, andranno.

