Bimba ritrovata morta a bordo di un’auto: poi la triste scoperta

Una bimba di due anni è morta dopo essere finita in fondo ad un fiume a bordo di un auto. La piccola avrebbe dovuto festeggiare il suo terzo compleanno il prossimo martedì. Inutile la corsa in ospedale, per la bambina non c’è stato nulla da fare. Le circostanze dell’accaduto sono ancora sotto investigazione. Le autorità vogliono vederci chiaro. (Continua…)

Bimba trovata morta a bordo di un auto

Una triste vicenda sconvolge l’intera comunità. Una bambina di appena due anni è morta a bordo di un auto dopo essere finita in fondo ad un fiume. La tragedia ha sconvolto tutta la famiglia, che oggi piange la morte della piccola che il prossimo martedì avrebbe compiuto tre anni. Le circostanze dell’accaduto sono ancora da chiarire. Le autorità, infatti, hanno avviato le indagini per capire cosa sia realmente successo. La bambina è stata dichiarata morta all’ospedale, dove i soccorsi l’hanno trasportata per cercare di salvarle la vita ma invano. (Continua…)

Dov’è successo

La tragedia si è consumata a Cardigan, in Galles. La bambina di appena due anni si chiama Kiara Moore. Dopo la scoperta a bordo dell’auto, la piccola è stata portata d’urgenza all’University Hospital of Wales, dove è stata dichiarata morta poco dopo il suo arrivo. Per lei purtroppo non c’è stato nulla da fare. La notizia ha sconvolto l’intera comunità. Nessuno si sarebbe aspettato di ricevere una notizia così brutta. La famiglia della bambina è terribilmente sconvolta. (Continua…)

La terribile scoperta

Dopo il ritrovamento della bambina a bordo dell’auto è stato scoperto che il veicolo in questione era stato rubato alla madre della bambina. La donna aveva denunciato il furto ed aveva chiesto aiuto nel ritrovare la bambina. Dopo un po’, però, è arrivata la terribile notizia. Le autorità locali con un tweet hanno annunciato la morte della bambina: “Purtroppo, confermiamo che Kiara Moore, di 2 anni è stata dichiarata morta all’Univeristy Hospital of Wales, Cardiff, la scorsa notte, essendo stata recuperata da un’auto nel fiume Teifi. La famiglia di Kiara viene sostenuta da ufficiali specializzati”.