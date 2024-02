Tragico incidente, il giovane calciatore muore a 31 anni

Il nostro paese piange un’altra vittima della strada. In seguito ad un drammatico incidente ha perso la vita un calciatore di 31 anni. Il giovane è morto nella serata di ieri, mercoledì 21 febbraio. La carambola è stata per lui fatale: l’auto si è ribaltata e non gli ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi, il giovane potrebbe essere morto sul colpo. (Continua…)

Leggi anche: Tragico incidente, Maurizio muore a 22 anni: chi c’era con lui

Leggi anche: Incendio devastante, adesso si teme il peggio: il sospetto choc

Tragico incidente, muore calciatore di 31 anni

Un calciatore di 31 anni è morto in un incidente avvenuto ieri in tarda serata. Secondo una prima ricostruzione, poco prima di mezzanotte, l’auto guidata dal calciatore 31enne è finita fuori strada per cause ancora da accertare. La vettura si è ribaltata nella zona di campagna vicino alla carreggiata. La carambola è stata fatale per il giovane. Quando sono arrivati i soccorsi, infatti, per lui non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo del giovane dalle lamiere. (Continua…)

Leggi anche: Tragedia in montagna, trovato il corpo di una ragazza: di chi si tratta

Leggi anche: Trema di nuovo l’Italia: nuova scossa di terremoto poco fa

Incidente statale 106

L’incidente mortale è avvenuto sulla strada statale 106 ionica, nei pressi del comune di Isca sullo Ionio, in provincia di Catanzaro. L’incidente sarebbe avvenuto poco prima della mezzanotte. I soccorsi sono stati celeri, ma non hanno potuto fare nulla. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo del giovane calciatore dalle lamiere. I carabinieri, invece, hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’incidente. Sono ancora incerte, infatti, le cause che hanno portato l’auto ad uscire fuori dalla carreggiata. (Continua…)

Chi è morto

La vittima del drammatico incidente avvenuto sulla strada statale 106 ionica è il calciatore Marco Pezzati. 31 anni, di origini toscane, oltre ad essere un calciatore era anche un grande tifoso della Fiorentina. Nel corso della sua carriera ha vestito diverse maglie, tra cui quella della Fortis Juventus, Massese, Ponsacco, Scandicci, Sammaurese, Sangiovannese, FiesoleCaldine e Gavorrano. Nel 2020 si è trasferito in Calabria per giocare nella squadra del San Luca.