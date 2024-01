Tragedia in montagna, trovato il corpo di una ragazza: di chi si tratta

Con la stagione invernale sono diverse le persone che scelgono la montagna come meta della loro settimana bianca o per trascorrere un weekend in un rifugio o in una baita. Putroppo la montagna nasconde le sue insidie e in queste ore si è ferivita l’ennesimo incidente. Il corpo di una ragazza è stato ritrovato da un alpinista su una montagna a Lecco, un comune italiano di 47 108 abitanti, capoluogo della provincia omonima in Lombardia. Vediamo nel dettaglio una prima ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti. (Continua a leggere dopo la foto)

Lecco, tragedia in montagna: trovato il corpo di una ragazza

Un terribile incidente si è verificato sulle montagne in provincia di Lecco. Nella giornata di oggi, mercoledì 24 Gennaio 2024, come riportato da The social post, è stato ritrovato il cadavere di una ragazza di 21 anni in un canalone della Grignetta, vetta situata nel territorio di Mandello del Lario. Gli inquirenti stanno ora cercando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto è accaduto. L’allarme è scattato nella tarda mattinata, dopo che un alpinista ha trovato uno zainetto a lato del sentiero per la Cresta Cermenati, in una zona molto impervia. L’uomo si è subito insospettito e ha deciso di chiamare i soccorsi.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’elicottero di Areu, decollato da Como, e le squadre del Soccorso alpino di Lecco. (Continua a leggere dopo la foto)

Una prima ricostruzione dei fatti

Dopo aver perlustrato con attenzione la zona indicata dall’alpinista, i tecnici Cnas (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) hanno rinvenuto il corpo della ragazza in fondo a un canalone della Grignetta sotto al sentiero. La Grignetta o Grigna meridionale o Grigna di Campione è una montagna nel comune di Mandello del Lario alta 2177 m, facente parte del gruppo delle Grigne insieme alla più elevata Grigna o Grignone. La giovane che aveva 21 anni, di origini polacche, è probabilmente precipitata per cause ancora da chiarire. Come ripotato da Il Corrirere, la famiglia la cercava dal giorno prima. Il suo cadavere è stato poi portato a valle. Nelle prossime ore si attendono ulteriori particolari su questa triste vicenda.

