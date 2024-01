Terribile incendio, la casa va a fuoco e poi la tragedia: morti 5 bambini

Varie. Terribile incendio, un’abitazione è andata a fuoco causando la morte di cinque bambini. Vediamo insieme cosa è successo e scopriamo i dettagli di questa tragedia. (Continua a leggere dopo la foto)

Terribile incendio, le fiamme che hanno distrutto l’abitazione

Terribile incendio, un’abitazione è stata completamente arsa dalle fiamme a South Bend, in Indiana negli Stati Uniti. Secondo una prima ricostruzione del capo devi vigili del fuoco della città, Carl R. Buchanon, il rogo sarebbe scoppiato all’interno della casa per poi propagarsi con estrema velocità. I pompieri si sono recati immediatamente sul luogo della tragedia, ritrovandosi davanti agli occhi le fiamme che stavano avvolgendo sia il primo che il secondo piano della casa. (Continua a leggere dopo la foto)

Terribile incendio, le fiamme avvolgono la casa e il numero delle vittime è alto

Terribile incendio, South Bend, in Indiana negli Stati Uniti, un’abitazione è stata completamente distrutta dalle fiamme. I pompieri, che si sono recati sul luogo del drammatico evento il prima possibile, si sono ritrovati davanti a delle fiamme altissime che stavano avvolgendo entrambi i piani della casa. All’interno dell’abitazione, l’unico adulto presente ha tentato di mettere in salvo i bambini tentando di salire all’ultimo piano della casa. L’uomo, però, sarebbe stato bloccato dalle fiamme e dal fumo e purtroppo non è riuscito a fare nulla per evitare il terribile epilogo di questa drammatica vicenda. (Continua a leggere dopo la foto)

Terribile incendio, le vittime sono bambini

Il terribile rogo che ha colpito l’abitazione di South Bend, negli Stati Uniti, non ha dato scampo a cinque bambini. Il più piccolo aveva solo diciassette mesi. Un sesto bambino, di soli undici anni, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato immediatamente in aereo presso un centro che si occupa di ustionati pediatrici, a Indianapolis. I vigili del fuoco hanno impiegato complessivamente cinque per spegnere le fiamme che hanno distrutto l’intera abitazione causando la morte dei bambini. Le autorità stanno indagando per comprendere quale sia stata l’origine dell’incendio. Secondo alcune voci, è probabile che le fiamme siano scaturite da una stufa rimasta accesa a causa delle temperature estremamente rigide.