Ragazzo travolto da un treno: circolazione bloccata

Ragazzo travolto da un treno: la tragedia è avvenuta stamattina, intorno alle 7:20, ed ha sconvolto un’intera comunità. La dinamica del tragico incidente ferroviario è ancora tutta da chiarire. Non sono ancora note le generalità della vittima, che ha perso la vita subito dopo l’impatto con il treno. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le autorità che hanno avviato le indagini per capire meglio cosa sia realmente successo. (Continua…)

Questa mattina, intorno alle 7:20, un giovane è stato investito da un treno in corsa. Le circostanze esatte dell’accaduto sono ancora da chiarire, così come le generalità della vittima. Il giovane, però, sarebbe morto sul colpo a causa del terribile impatto con il treno in corsa. Sul luogo dell’accaduto sono intervenute immediatamente le autorità, che hanno avviato le indagini per stabilire la dinamica precisa dell’incidente. Stando alle prime informazioni che circolano, pare che il ragazzo abbia attraversato i binari per raggiungere un altro convoglio. (Continua…)

Dov’è successo

Il terribile incidente ferroviario è avvenuto nel tratto tra Felizzano e Solero. La comunità di Felizzano è scossa dal tragico evento. Il sindaco è intervenuto sulla vicenda, chiarendo: “L’esatta dinamica di quanto accaduto non si conosce ancora, ma non si escluderebbe che stesse andando a scuola e forse fosse in ritardo”. Saranno le autorità, però, a stabilire la dinamica precisa dell’incidente. Nelle prossime ore saranno rivelate anche le generalità della giovane vittima. (Continua…)

Circolazione bloccata a causa dell’incidente

In seguito all’incidente avvenuto stamattina, la circolazione ferroviaria tra Felizzano e Solero è stata sospesa. Trenitalia ha inoltre comunicato che i treni Intercity e Regionali potrebbero subire ritardi a causa della sospensione della circolazione. Al momento della comunicazione, il treno IC 503 Torino Porta Nuova (6:05) – Genova Piazza Principe (8:03) era fermo ad Asti dalle ore 7:31, mentre il treno IC 500 Genova Brignole (6:48) – Torino Porta Nuova (8:45) era fermo ad Alessandria dalle ore 7:50.