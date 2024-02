Allerta maltempo, la situazione precipita: strade allagate e fiumi esondati

Preoccupa il maltempo atteso oggi sull’Italia centro-settentrionale. La situazione più difficile si sta vivendo nel tratto dell’Appennino tosco-emiliano, dove si registrano allagamenti, frane e strade chiuse. In queste ore una regione in particolare sta attraversando un momento di difficoltà a causa del clima impazzito. Vediamo nelle specifico che cosa sta accadendo in Toscana a causa del maltempo e quale sarà la situazione nei prossimi giorni sul resto dell’Italia. (Continua a leggere dopo la foto)

Maltempo in Toscana: allagamenti, frane e strade chiuse

La protezione Civile, già nella giornata di ieri, ha diramato un’altra gialle a causa del maltempo in Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Piemonte. econdo le previsioni meteo di ieri, lunedì 26 Febbraio, sta arrivando sull’Italia dalla Francia un nuovo ciclone che porterà piogge soprattutto sulle regioni settentrionali con rischio nubifragi sulla Liguria ed altri settori del Nord Ovest. Attese anche copiose nevicate sulle Alpi, fino a 7-800 metri di quota. Nubi e rovesci anche al Centro Sud, in particolare sulla Calabria. Il maltempo in queste ore sta preoccupando l’Italia centro-settentrionale. La situazione più difficile si sta vivendo nel tratto dell’Appennino tosco-emiliano, dove si registrano allagamenti, frane e strade chiuse. Come riportato da The Social Post, è stata colpitata in modo particolare la Toscana, dove è stata lanciata una allerta meteo arancione. A preoccupare sono soprattutto i fiumi, che hanno raggiunto livelli altissimi a causa delle forti precipitazioni. Alcuni allagamenti si sono già registrati a Livorno e nel Pisano. Frane invece tra Viareggio e Lucca.

