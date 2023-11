Meteo Italia, freddo e maltempo in arrivo: segnatevi questa data 

L’Italia si prepara ad affrontare un significativo cambio climatico dopo i giorni caldi dell’estate di San Martino. Un vortice di bassa pressione proveniente dalla Gran Bretagna sta per portare un’ondata di freddo e maltempo nel Paese, segnando la fine delle temperature miti e l’inizio di un periodo più instabile e autunnale.

Le previsioni meteo

Secondo 3BMeteo, il maltempo in arrivo sarà causato da una depressione che, pur non potendo scendere completamente sul Mediterraneo a causa di un campo di alta pressione subtropicale, riuscirà a influenzare parte del territorio italiano. Le regioni settentrionali e una buona fetta delle regioni centrali resteranno relativamente protette, trovandosi sottovento rispetto al percorso del vortice. Tuttavia, l’Europa orientale, inclusi paesi come la Grecia e la Turchia, subirà un impatto maggiore di questo cambiamento climatico.

Dettagli sulle previsioni e il calo delle temperature

Le previsioni meteo per venerdì, fornite dagli esperti di 3BMeteo, delineano un quadro variegato per le diverse regioni italiane, segnando l’inizio del cambiamento climatico previsto. Al Nord, i cieli saranno prevalentemente nuvolosi, in particolare sui settori alpini di confine dove si prevedono nevicate a partire dai 1200/1400 metri di altitudine. I settori di pianura, le pedemontane e le Prealpi avranno invece una copertura nuvolosa più leggera, lasciando intravedere qualche sprazzo di cielo chiaro. Nel Centro, il tempo sarà caratterizzato da una nuvolosità irregolare, soprattutto sui settori interni appenninici e lungo la costa Adriatica, con particolare enfasi sulle basse Marche e l’Abruzzo. In queste aree, si prevedono isolati piovaschi e, occasionalmente, temporali, soprattutto sull’Abruzzo. Le zone appenniniche potrebbero anche assistere a leggere nevicate oltre i 1900 metri. Si prevede un miglioramento generale delle condizioni meteorologiche entro sera. Al Sud, la situazione sarà caratterizzata da una nuvolosità altrettanto irregolare, specialmente sui settori peninsulari. Si attendono piovaschi isolati tra l’entroterra campano e il versante Adriatico, con la possibilità di temporali occasionali sul Molise e in Puglia. Verso sera, sono previsti locali piovaschi anche sul basso Tirreno. Altre aree del Sud avranno meno nuvole. Le temperature saranno in calo, con venti forti provenienti dai quadranti occidentali o nord-occidentali sul Tirreno e da nord-nordovest sull’Adriatico. I mari saranno molto mossi o agitati, con mareggiate sulle coste esposte. Queste condizioni rappresentano un netto distacco dalle temperature miti sperimentate negli ultimi giorni, segnalando l’arrivo dell’autunno in tutta la sua forza e variabilità.