Bimbo di 3 anni cade dal terzo piano, passanti sconvolti: come è potuto succedere

L’aria era densa di una calma estiva, la luce filtrava tra le persiane aperte e le voci dei bambini si mescolavano ai rumori della città. All’improvviso, un grido spezza la quotidianità, trasformando l’ordinario in tragedia. Una famiglia, ignara, si ritrova catapultata nell’incubo più temuto da ogni genitore: il pericolo in casa, invisibile e silenzioso.

È bastato un attimo, una distrazione, per cambiare tutto. Il dramma si consuma in pochi istanti: un bambino curioso, la casa che dovrebbe essere rifugio, e la fatalità che si insinua tra le mura domestiche. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare cosa stava per accadere dietro quella finestra socchiusa al terzo piano di un edificio qualsiasi. Solo dopo l’arrivo dei soccorsi emergono i primi dettagli. Un bambino di 3 anni è stato trasportato d’urgenza all’ospedale in condizioni gravissime, dopo essere caduto da un’altezza di circa nove metri. L’incidente, avvenuto in una zona residenziale, ha lasciato la comunità sconvolta e ha acceso i riflettori sulle misure di sicurezza domestica. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)