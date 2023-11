Giulia e Filippo scomparsi, la rivelazione da brividi della sorella: cosa le faceva lui

Giulia e Filippo scomparsi. Proseguono le ricerche dei due ragazzi scomparsi sabato sera nel Veneto. La macchina di lui sarebbe stata localizzata, ma al momento non sono ancora stati ritrovati. Nel frattempo, la sorella di Giulia si lasciare andare ad una rivelazione davvero da brividi che accresce l’alone di mistero attorno a questa terribile vicenda. (Continua…)

Giulia e Filippo scomparsi

La vicenda legata alla scomparsa di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta ha sconvolto l’Italia intera. I due ragazzi di 22 anni sono scomparsi sabato notte da Marghera. L’ultima volta sono stati visti al McDonald del centro commerciale Nave De Vero. I due in passato sono stati fidanzati, ma adesso avevano deciso di interrompere la loro storia d’amore restando amici. La sera della scomparsa, Filippo è passato a prendere con la macchina Giulia e i due si sono diretti al McDonald. Dopodiché non sappiamo che fine abbiano fatto. Le ricerche dei militari si sono concentrate soprattutto nelle aree comprese tra Mestre, Vigonovo e Fossò. I cellulari di entrambi sono spenti. L’ultima localizzazione del dispositivo di Filippo è nei pressi di Fossò attorno alle 23.30. La macchina, invece, sarebbe in movimento. (Continua…)

La rivelazione della sorella

Elena, la sorella di Giulia Cecchettin, è intervenuta ai microfoni de “La vita in diretta”, programma televisivo condotto da Alberto Matano su Rai 1. La ragazza si è lasciata andare ad una confessione scioccante sull’ex fidanzato della sorella: “Quando domenica mattina, papà mi ha chiesto se avevo sentito Giulia mi è caduto il mondo addosso: ho subito pensato al peggio. A me Filippo non piaceva: c’erano stati episodi in cui era servito un nulla per farlo arrabbiare. Una volta addirittura Giulia era venuta a Milano con me per un concerto e lui se l’era presa con me, voleva sapere. Litigavano tanto, soprattutto dopo la chiusura del loro rapporto”. La sorella di Giulia poi aggiunge: “Possono aver litigato perché magari lui ha visto qualcosa sul suo telefono: so che glielo controllava”. (Continua…)

L’appello della famiglia

I genitori di entrambi hanno lanciato un appello davanti alle telecamere. Il padre di Filippo ha detto: “Era del tutto normale in questi giorni, anche l’ultimo giorno che l’abbiamo visto sembrava stare bene“. La mamma invece ha aggiunto: “Vogliamo bene a Filippo e vogliamo bene a Giulia, vogliamo soltanto che ritornino a casa”. Nei giorni scorsi anche lo zio di Giulia ha sospettato della buona fede di Filippo: “I genitori di Filippo mi hanno detto che negli ultimi giorni il ragazzo mangiava a malapena, era molto giù di morale. Non credo lui avesse mai digerito la rottura del rapporto con mia figlia, temo che questo possa avere a che fare con la loro scomparsa ed è ciò che più mi spaventa”.