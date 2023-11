Giulia e Filippo scomparsi. Degli ex fidanzati non si hanno più notizie da sabato sera, quando sono stati visti per l’ultima volta al McDonald del centro commerciale Nave de Vero a Maghera. Nelle ultime ore, però, è arrivata una novità molto importante, che potrebbe rappresentare un indizio. (Continua…)

Giulia e Filippo scomparsi

Giulia Cecchettin e Filippo Turetta sono scomparsi insieme da sabato 11 novembre 2023. L’ultima volta sono stati visti al McDonald del centro commerciale Nave De Vero a Marghera. Hanno 22 anni e sono studenti di Ingegneria all’Università di Padova. In passato sono stati fidanzati, ma poi la loro storia d’amore era tramontata e adesso sarebbero amici. Dopo la scomparsa è stata sporta denuncia e sono partite immediatamente le ricerche, le quali si sono concentrate soprattutto nelle aree comprese tra Mestre, Vigonovo e Fossò. I cellulari di entrambi sono spenti. L’ultima localizzazione del dispositivo di Filippo è nei pressi di Fossò attorno alle 23.30. (Continua…)

La novità

Nelle ultime ore è arrivata una novità importante sulla scomparsa di Giulia e Filippo. La vettura sulla quale viaggiavano i due ex fidanzati, una Fiat punto nera, la scorsa notte era ancora in movimento. A confermarlo è il criminologo Edoardo Genovese, che sta assistendo le famiglie dei due ragazzi in queste ore. La vettura sabato notte, quando i due sono scomparsi, è stata registrata in transito ai confini tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ieri notte sarebbe stata intercettata da un varco elettronico targsystem in una zona dell’alta provincia di Belluno. (Continua…)

L’appello dei genitori

I genitori di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta hanno lanciato un appello davanti alle telecamere, sperando che la voce arrivi ai propri figli. “Filippo era del tutto normale in questi giorni, anche l’ultimo giorno che l’abbiamo visto sembrava stare bene”, ha detto il papà. “Vogliamo bene a Filippo e vogliamo bene a Giulia, vogliamo soltanto che ritornino a casa”, ha aggiunto la mamma. Nei giorni scorsi aveva parlato anche lo zio di Giulia: “I genitori di Filippo mi hanno detto che negli ultimi giorni il ragazzo mangiava a malapena, era molto giù di morale. Non credo lui avesse mai digerito la rottura del rapporto con mia figlia, temo che questo possa avere a che fare con la loro scomparsa ed è ciò che più mi spaventa”.