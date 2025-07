Maltempo, allerta meteo per oggi 2 luglio: le regioni a rischio

Un’Italia divisa tra l’afa soffocante e improvvisi scrosci di pioggia, tra cieli limpidi e nubi nere pronte a scaricare violenti temporali. Il meteo di queste ore è un mix esplosivo che non lascia tregua: mentre le temperature raggiungono picchi anche sopra i 38 gradi in molte zone del Paese, si moltiplicano le segnalazioni di instabilità atmosferica. Un’estate tutt’altro che prevedibile, dove l’ombrellone può lasciare improvvisamente il posto all’ombrello.

Le autorità non sono rimaste a guardare. La Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino di allerta per la giornata di oggi, martedì 2 luglio, mettendo in guardia sei regioni italiane. I rischi principali riguardano i temporali di calore, fenomeni brevi ma intensi che possono trasformarsi in nubifragi, colpendo in modo violento aree anche ristrette.

Sei regioni sotto osservazione: allerta gialla attiva

Sarà una giornata da monitorare con attenzione soprattutto al Centro-Nord, dove sono attesi forti contrasti termici che potranno generare rovesci temporaleschi anche improvvisi. In base ai dati raccolti e alle analisi del Dipartimento della Protezione Civile, l’allerta gialla per rischio temporali riguarda Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Molise, Piemonte e Umbria.

Nel dettaglio, ecco le aree interessate:

• Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

• Emilia-Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

• Lazio: Appennino di Rieti, Bacino del Liri, Aniene

• Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

• Piemonte: Toce, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po

• Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

In alcune zone dell’Abruzzo è stata diramata anche un’allerta gialla per rischio idrogeologico, a causa della possibilità che i temporali possano causare smottamenti o allagamenti localizzati.

Temporali di calore e instabilità: le previsioni meteo ora per ora

La giornata di martedì 2 luglio sarà segnata da un’instabilità atmosferica in crescita, con i primi fenomeni attesi già dalla mattinata. Le zone alpine e prealpine di Piemonte e Lombardia saranno le prime ad essere interessate da rovesci e temporali, che nel corso della giornata si estenderanno anche al Trentino-Alto Adige e, dal pomeriggio, coinvolgeranno le zone pianeggianti e appenniniche.

Nel Centro Italia, l’instabilità si accentuerà soprattutto nelle aree interne, dove il contrasto tra il caldo e l’umidità potrà scatenare temporali localizzati ma intensi, soprattutto nel pomeriggio. Si tratta di fenomeni tipici dell’estate, noti come “temporali di calore”, capaci di svilupparsi in breve tempo e scaricare grandi quantità di pioggia in pochi minuti, accompagnate da forti raffiche di vento e, in alcuni casi, grandine.

