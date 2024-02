Meno di un anno fa ricevevamo la notizia del disastro del Titan, il sommergibile imploso nell’Oceano Atlantico che ha provocato la morte di cinque passeggeri. Oggi spunta un nuovo audio da brividi con suoni che potrebbero provenire dai passeggeri durante gli attimi della tragedia.

Il disastro del sommergibile Titan: i passeggeri intrappolati

Il disastro del Titan è un incidente marittimo avvenuto il 18 giugno 2023. Il sottomarino era un prototipo gestito dalla società privata statunitense OceanGate che aveva la missione di portare i suoi passeggeri a profondità oceaniche impressionanti. La compagnia proponeva ai clienti di immergersi per arrivare al relitto del Titanic e ammirarlo dalla piccola capsula con oblò. In quella giornata di metà giugno, il Titan con a bordo 5 passeggeri è imploso in acque internazionali nell’Oceano Atlantico settentrionale. Nel disastro morirono il CEO di OceanGate Stockton Rush, 61 anni, l’esperto francese del Titanic Paul-Henri Nargeolet, 77 anni, il miliardario britannico Hamish Harding, 58 anni, l’importante uomo d’affari pakistano Shahzada Dawood, 48 anni, e suo figlio di 19 anni, Sulaiman Dawood.

Il documentario per ricostruire il dramma dell’implosione

La vicenda del sommergibile è stata raccontata in un documentario intitolato “Il disastro del Titan: minuto per minuto”. Secondo i report, il Titan sarebbe imploso 1 ora e 45 minuti dopo essersi immerso nelle acque dell’oceano atlantico, uccidendo tutti i passeggeri presenti. Da quanto sappiamo, il piccolo sommergibile non sarebbe riuscito a superare i 12mila piedi di profondità, implodendo improvvisamente, schiacciato dalla pressione dell’acqua. Ciò che ancora non è noto e come l’equipaggio abbia vissuto i momenti precedenti all’implosione. Ci sono state avvisaglie? I passeggeri hanno capito la situazione e hanno cercato di chiedere soccorso? Il documentario “Il disastro del Titan” ha cercato di dare una risposta a questi angoscianti quesiti. Nel documentario sarebbe contenuto anche un nuovo inquietante audio che potrebbe contenere l’SOS lanciato dai passeggeri. La registrazione potrebbe fornirci qualche informazione in più su che cosa sia accaduto all’interno del Titan e come abbiano vissuto quei tragici momenti i passeggeri. A quanto sembra infatti, le cinque persone presenti nel piccolo abitacolo potrebbero essersi accorte di quello che stava per succedere lanciando una disperata richiesta d’aiuto.

