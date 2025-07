Home | “Questo è un teschio”: poi guardano bene e… la scoperta da brividi in Italia

Nel corso di un normale pomeriggio estivo, è stato scoperto un corpo scheletrico tra la vegetazione alta di un campo. Un passante ha notato qualcosa di insolito e, avvicinandosi, ha individuato resti distesi sul terreno. L’immediata chiamata alle forze dell’ordine ha portato sul posto la polizia scientifica, che ha eseguito i rilievi e raccolto le ossa. Di cosa si tratta?

Ritrovamento in via La Monachina: le circostanze del caso

Il ritrovamento dello scheletro è avvenuto nei pressi delle abitazioni di via La Monachina, a Roma. Intorno alle ore 17 di giovedì 17 luglio, un operaio di nazionalità rumena, impegnato in lavori di spostamento di tronchi d’albero, ha notato la presenza di un teschio tra l’erba. In prossimità della scoperta, erano visibili almeno 50 ossa, tra cui mandibola, colonna vertebrale e femore, distribuite nell’area circostante.

La scena ha dato immediato avvio a un’indagine approfondita. L’area interessata è stata transennata e isolata. Le ossa e il terreno all’interno del quale sono state scoperte è stato posto sotto sequestro. Lo scheletro è stato trasferito al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, per le verifiche necessarie.

