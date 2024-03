Home | Terremoto in Italia poco fa: la zona colpita

Preoccupazione nella mattinata di oggi, venerdì 1° marzo 2024, a causa di una scossa di terremoto che ha svegliato gli italiani. L‘Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’ente preposto al monitoraggio e allo studio dei fenomeni sismici e vulcanici in Italia, ha fornito i dati relativi a questo evento, che si è verificato appena due ore fa. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Kate Middleton, si teme il peggio: le assurde teorie

Leggi anche: Raffaele muore soffocato a 4 anni. Il dubbio sui soccorsi: “L’auto medica era in avaria”

Terremoto a Diamante in Calabria oggi 1 marzo 2024

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 si è verificata questa mattina in Calabria. L’epicentro del sisma è stato localizzato a Diamante, una cittadina nel Nord Ovest della regione, in provincia di Cosenza. Il terremoto ha svegliato gli abitanti ma fortunatamente, non sono stati segnalati danni a persone o strutture. Gli abitanti di Diamanti sono stati svegliati da un terremoto alle 6:52 della mattinata di oggi, venerdì 1° marzo 2024. A riportare l’ora del sisma, il sito ufficiale dell’INGV che ha stimato la profondità dell’evento a circa 280.3 Km.