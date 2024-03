“Grande Fratello”, la gieffina Perla Vatiero ha fatto scatenare il putiferio dopo un gesto che ha allarmato gli autori durante la notte. Sui social si è scatenato il putiferio.

Perla e Mirko: le gelosie di lui

Perla Vatiero è al centro di una bufera social dopo quello che è successo sotto le telecamere della casa del “Grande Fratello” durante la notte. Ma ripartiamo dal contesto: negli scorsi giorni, l’ex-concorrente Mirko Brunetti era rientrato nella casa del “GF” per riabbracciare Perla e sistemare le cose con lei. Sebben qualche attrito iniziale, i due sembrano essersi riavvicinati durante la permanenza nella casa di Mirko. Una volta uscito, i due concorrenti sono stati interrogati dal conduttore Alfonso Signorini sullo stato della loro relazione. Mirko e Perla sono sulla stessa linea di pensiero: il sentimento è ancora acceso ed entrambi hanno intenzione di riprovarci una volta terminato il programma. Quella che sembra essere una storia a lieto fine nasconde un’insidia. Mirko Brunetti aveva fatto sapere al pubblico di essere geloso di un altro concorrente del “Grande Fratello” ovvero Alessio Falsone. Alfonso Signorini ha chiesto alla diretta interessata, Perla Vatiero, se tra lei e Falsone ci fosse un interesse e lei aveva risposto senza esporsi troppo: “Ma no, io fin dall’inizio ho avuto empatia nei suoi confronti. Siamo complici e ci divertiamo. Poi a lui piace un’altra persona all’interno della casa, quindi… state tranquilli che non gli piaccio io. Non penso di piacere a lui. Chi è l’altra persona? Vabbè è Anita“. Qualcosa però non è sfuggito ai telespettatori nelle ore successive.

“Grande Fratello”, Perla parla in codice durante la notte

Ieri notte, pochi minuti prima che venisse staccata la diretta del “Grande Fratello”, Perla Vatiero ha fatto qualcosa di davvero anomalo. La concorrente si è recata nel letto dove erano Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi ed ha iniziato a parlare in codice. La gieffina Perla ha chiesto al coinquilino cosa si fosse detto con un altro gieffino (che potrebbe essere proprio Alessio) e poi ha cominciato a usare quelli che sembrano termini in codice: ovvero vecchie e nuove scarpe. “Ci sono le vecchie scarpe e le altre. Quelle da prova vedo che sono molto interessanti e molto coinvolgenti, a volerle… uno può desiderarle. Però per quanto riguarda l’altro paio di scarpe, quella situazione ti va stretta. Se devo aspettare che le vecchie scarpe si allarghino? No, perché… a te comunque ti interessa e stai male se le altre scarpe se ne andassero. Magari tu vuoi tanto la Nike, e poi scompare e non è più la Nike che volevi tu come all’inizio, non è bello. Uno non può sapere come andrà. Non è che uno compra subito la Fila al posto delle Nike, perché al momento costano troppo.” La gieffina ha poi continuato ad esporsi fino a quando gli autori del “Grande Fratello” hanno deciso di intervenire.

