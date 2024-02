“Grande Fratello”, svelata la data della finale: ecco quando potrebbe essere

Gossip. “Grande Fratello”, si avvicina sempre di più il termine di questa nuova edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini. Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe stata svelata la data in cui si svolgerà la finale del Gf. Scopriamo insieme maggiori dettagli (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, le novità dell’ultima puntata

“Grande Fratello”, mercoledì 21 febbraio è andata in onda l’ultima puntata del reality show Mediaset ed è stata ricca di novità e sorprese inaspettate per gli inquilini della casa più spiata d’Italia. Stefano Miele ha ricevuto una commovente lettera da parte del suo fidanzato Nicolò, in seguito della quale ha voluto ringraziare il conduttore Alfonso Signorini poco prima di dover abbandonare definitivamente la casa in seguito alla sua eliminazione. Durante la lunga diretta, i veterani sono stati gli unici protagonisti delle votazioni visto che il concorrente più votato sarà il primo finalista di questa edizione. I concorrenti più votati nella casa sono stati Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Beatrice Luzzi e Grecia. Il pubblico dovrà scegliere chi mandare in finale. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, lo spoiler di Greta Rossetti

La produzione del “Grande Fratello” non aveva ancora fatto chiarezza su quando si sarebbe tenuta la finale del reality show Mediaset, motivo per il quale i telespettatori erano rimasti molto delusi nelle ultime settimane. Qualche giorno fa, Greta Rossetti aveva spoilerato la presunta data della fine del Gf che le era stata comunicata dalla produzione durante la gita fuori porta. I fan più accaniti del programma hanno continuato a chiedersi quando sarebbe arrivata la comunicazione ufficiale sulla data della fine del reality e proprio nelle scorse ore è spuntata la prima indiscrezione che sembrerebbe svelare quando si terrà la finale del “Grande Fratello”. (Continua a leggere dopo la foto)

