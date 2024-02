“Grande Fratello”, Alessio Falsone avrebbe baciato qualcuno sotto le coperte

Gossip. “Grande Fratello”, secondo alcune prime indiscrezioni, il concorrente del reality show Mediaset, Alessio Falsone, avrebbe baciato qualcuno sotto le coperte durante la notte. Scopriamo insieme maggiori dettagli. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, Simona Tagli svela un segreto sugli autori: pubblico incredulo

Leggi anche: “Grande Fratello”, Beatrice indispettita dal comportamento di Garibaldi: cos’è successo

“Grande Fratello”, Alessio Falsone e il bacio nella notte

“Grande Fratello”, nelle ultime ora è spuntata una nuova notizia che ha come protagonista Alessio Falsone. Il giovane imprenditore è al centro dell’attenzione già da qualche puntata a causa degli scontri avvenuti con l’inquilina Simona Tagli. I due concorrenti hanno avuto delle dure discussioni durante le ultime due puntate del reality show Mediaset. Falsone è di nuovo sotto i riflettori, ma questa volta per un motivo ben diverso. Secondo alcune indiscrezioni, il gieffino si sarebbe scambiato un bacio sotto le coperte nel cuore della notte, lontano dagli occhi indiscreti degli altri inquilini della casa. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, le indiscrezioni sul bacio

Secondo le prime indiscrezioni, Alessio Falsone si sarebbe scambiato un bacio nel cuore della notte sotto le coperte con una gieffina di cui non è ancora stata svelata l’identità. Sul web molti utenti hanno provato a scoprire il nome della concorrente che potrebbe aver baciato l’affascinante inquilino all’interno della casa più spiata d’Italia. Qualcuno, però, secondo alcune segnalazioni ricevute dall’esperta di gossip Deianira Marzano, si sarebbe azzardato a fare un nome. (Continua a leggere dopo la foto)

La segnalazione di Deianira Marzano

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato una segnalazione tra le sue Instagram stories. “Ragazzi, stanotte è scattato un bacio tra Alessio e ***** sotto le coperte, non ti so dire bene se ne parleranno, per ora nessuno sa nulla, acqua in bocca”. Anche a, blogger televisivo, ha scritto sul suo profilo Instagram: “Se ci facciamo il nome della persone che avrebbe baciato Alessio, meritiamo come minimo l’ingresso al GF per farli tutto (o quasi) una m***a“. Per il momento, dunque, non è ancora stato svelato il nome della gieffina che avrebbe baciato Alessio durante la notte, ma sul web alcuni utenti hanno provato ad azzardare qualche nome. (Continua a leggere dopo la foto)

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva