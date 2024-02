“Grande Fratello”, Beatrice indispettita dal comportamento di Garibaldi: cos’è successo

Gossip. “Grande Fratello”, Beatrice Luzzi è rimasta indispettita in merito ad alcuni comportamenti di Giuseppe Garibaldi. I due concorrenti della casa del Gf non sono in buoni rapporti ormai da mesi. Scopriamo insieme che cosa è successo. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, un nuovo confronto tra Beatrice e Garibaldi

"Grande Fratello", dopo un inizio scoppiettante in cui sembrava che tra Giuseppe e Beatrice potesse nascere una storia d'amore, i rapporti tra i due sono andati man mano scemando nel corso dei mesi. Beatrice Luzzi ha deciso di aprirsi in maniera molto onesta e netta nei confronti del bidello, lasciando gli spettatori senza parole. Garibaldi ha fatto il suo rientro nella casa durante la puntata di lunedì 19 febbraio, dopo essere uscito per la seconda volta dal reality in seguito ad un malore.

“Grande Fratello”, le parole di Beatrice

Nel corso dell'ultima puntata del "Grande Fratello", andata in onda mercoledì 21 febbraio 2024, si è votato per mandare in ballottaggio alcuni concorrenti che potranno diventare il primo o la prima finalista della trasmissione. Tra questi, c'è anche Beatrice Luzzi, la quale ha ammesso di essersi sentita molto infastidita in seguito alle parole pronunciate da Garibaldi. "Sei contenta?", le ha chiesto il bidello, utilizzando un tono che non ha convinto l'attrice. "Lo hai detto con un risolino beffardo, mi è arrivato questo. Ho detto di no ed è così. Io ci ho sperato che mi avresti scelta, pensa che ingenua".

