“Grande Fratello”, Beatrice contro gli autori: la regia costretta ad intervenire

Gossip. “Grande Fratello”, Beatrice Luzzi è nuovamente al centro dei gossip. La concorrente della casa più spiata d’Italia ha rilasciato alcune dichiarazioni contro gli autori del reality show Mediaset, costringendo la regia ad intervenire. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, il confronto tra Beatrice e Simona

Beatrice Luzzi è sicuramente una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del “Grande Fratello”. L’attrice non si è mai risparmiata nell’esprimere le proprie opinioni e, quando necessario, nel difendersi dalle accuse ricevute dai concorrenti. Ieri sera, giovedì 22 febbraio 2024, Beatrice e Simona si sono appartate per chiacchierare e farsi qualche confidenza. Simona Tagli ha ribadito alla nuova amica di essere entrata all’interno del reality in veste di “nemica”. “Finalmente ce l’ho fatta, sono arrivata qui e sono emozionatissima. Sono una tigre travestita da gattina. Non sono la concorrente comodino che si mette ferma e osserva, io le dinamiche le affronto di petto e in modo aperto. Sono pronta a combattere, perché sono una vera guerriera. Chi ha bisogno di rifarsi il look tra i gieffini? Partirei da Beatrice. vedo questi boccoli che sono infeltriti sulla sua testa. Ha bisogno, deve far respirare i capelli e darei un carattere più leggero a questa personalità troppo spigolosa. Nella testa è troppo spigolosa. Anita? Le lascerei la forma, la vedo un’amazzone”, ha confidato l’hair artist all’attrice. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, lo scontro tra Alessio e Simona Tagli

“Grande Fratello”, durante la puntata di mercoledì scorso, 21 febbraio 2024, Simona Tagli e Alessio Falsone hanno avuto un ulteriore scontro. Alfonso Signorini, nel corso della diretta, ha mostrato ai concorrenti una clip in cui Falsone stava parlando di Simona e del suo lavoro definendola semplicemente parrucchiera e non hair artist. Il giovane inquilino ha inoltre specificato che Tagli avrebbe iniziato ad assumere atteggiamenti ostili nei suoi confronti sin dal suo ingresso nella casa. Alla fine del video, Alessio ha parlato anche della figlia di Simona, sostenendo che al posto suo si sarebbe vergognato nell’assistere al comportamento della madre. Quest’ultima dichiarazione ha scatenato l’ira della concorrente che ha voluto immediatamente replicare alle parole di Alessio. “Non puoi permetterti di dare un giudizio a me come madre. Tu non c’entri niente con mia figlia e non puoi nominarla qui”. (Continua a leggere dopo la foto)

Beatrice contro gli autori del “Grande Fratello”

“Grande Fratello”, dopo aver festeggiato il suo compleanno con un.party all’interno della casa, Simona Tagli si è appartata con Beatrice Luzzi su un divano e le ha fatto una confessione. “Pensa che io dovevo venire qui in opposizione a te e invece mi sono schierata dall’altra parte. Dovevo venire in un modo e invece poi… Sì io ero allineata in un certo modo, anche sentendo la storia dei ragazzi, dalla parte loro, mi sembrava tutto in un certo modo. Poi sono arrivata qui e ho cambiato idea. Io sono una che non si fa problemi a dire di aver sbagliato e aver cambiato visione. In questa situazione ho preso una posizione opposta“, ha detto l’hair artist all’attrice. Beatrice, con un sorriso mezzo beffardo, si è complimentata con l’amica ed ha lanciato alcune frecciatine alla produzione del reality. “Ma pensa te? Comunque grandioso da parte tua, e lo dico veramente. Ma pensa un po’. Qui è tutto molto imprevedibile, anche per loro vedo (gli autori). Certo veramente senza pietà. Simpatici loro. Brava ad aver cambiato idea. Questo lo dico a prescindere che io ne abbia tratto vantaggio. Questo è un atto di grande indipendenza e libertà il fatto che loro ti mettano qui con un’idea e tu ti permetta di cambiarla. Questo è molto bello. Anche perché loro ti avevano messo qui con un’idea e poi tu…“. La regia ha improvvisamente interrotto l’audio, impedendo agli spettatori di sentire la fine del discorso di Beatrice.