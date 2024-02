Chiara Ferragni, ecco dove la vedremo in Tv dopo la notizia della separazione

Gossip. Chiara Ferragni, la celebre influencer, sarà presto ospite in un noto programma televisivo italiano in seguito alle voci che stanno circolando sulla presunta separazione da Fedez. Scopriamo insieme dove la vedremo e tutti i dettagli della vicenda. (Continua a leggere dopo la foto)

Chiara Ferragni e le voci sulla rottura con Fedez

Chiara Ferragni, secondo quanto riportato da Dagospia la relazione tra la nota influencer e il marito Fedez sembrerebbe essere arrivata ad un punto di non ritorno. Le voci sulla presunta rottura si sono intensificate quando è emersa la notizia che Fedez avrebbe lasciato il loro appartamento a Milano. L’assenza di apparizioni pubbliche insieme e la mancanza di foto condivise sui social network hanno alimentato ulteriormente i dubbi sulla stabilità della loro relazione. Da un po’ di tempo, i due non sono stati avvistati insieme in pubblico, e le loro interazioni sui social sembrano essere diminuite.Un altro elemento che ha contribuito ad alimentare le voci di una possibile separazione è stata la scelta improvvisa di Chiara Ferragni di cambiare la sua immagine del profilo Instagram, dove adesso compaiono solo i due figli, Leone e Vittoria, con la madre, senza la presenza di Fedez. (Continua a leggere dopo la foto)

Chiara Ferragni ospite di Fabio Fazio

Chiara Ferragni sarà ospite nel famoso programma televisivo “Che tempo che fa” condotto da Fabio Fazio durante la puntata che andrà in onda il 3 marzo 2024. La notizia, comunicata da “Vanity Fair” ha suscitato grande attesa tra i fan dell’influencer, che si chiedono se affronterà il tema delle voci sulla presunta separazione da Fedez. In passato, anche il rapper aveva partecipato al programma di Fazio, utilizzando la sua presenza in studio per sensibilizzare sul tema della salute mentale. Oltre alla questione della presunta separazione, c’è anche l’interesse per il cosiddetto “pandoro gate“. La partecipazione di Chiara Ferragni a “Che tempo che fa” promette di essere un momento molto atteso e discusso, in un periodo in cui l’influencer sta attraversando delle sfide molto dure sia sul versante personale che su quello lavorativo.