“Uomini e Donne”, chi è il nuovo corteggiatore di Ida Platano

Gossip. “Uomini e Donne”, durante la puntata di ieri, mercoledì 21 febbraio 2024, Ida Platano ha accolto un nuovo corteggiatore. Ida, dopo molte delusioni d’amore, sembrerebbe essere finalmente pronta a ricominciare e a guardare al futuro con speranza. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: “È finita”: Il Volo, la notizia bomba fa tremare i fan. Cosa succede

Leggi anche: “Grande Fratello”, lite tra Simona e Alessio: volano stracci nella casa

“Uomini e Donne”, nuovo cavaliere per Ida

“Uomini e Donne”, ieri, mercoledì 21 febbraio 2024, è andata in onda una nuova puntata del dating show di Canale Cinque condotto da Maria De Filippi. Ida Platano ha accolto un nuovo cavaliere. La tronista bresciana, dopo aver ricevuto numerose delusioni amorose da quando si trova all’interno del programma Mediaset, ha deciso di accogliere il nuovo corteggiatore e di provare a guardare al futuro con speranza. Il cavaliere, non appena è entrato in studio, è stato immediatamente preso di mira da Tina Cipollari. Il nuovo corteggiatore di Ida lavora come personal trainer, e secondo l’opinionista di “Uomini e Donne” il suo mestiere potrebbe renderlo più avvezzo ad avere storie meno serie con le donne. “Quest’anno, ci sono molti personal trainer che vengono a cercare qui la fidanzata. A me sembrano strano perché frequentate le palestre, dove ci sono tante donne tutto il giorno. Ci provano tutti. Lo sento dalle amiche. E’ una categoria di uomini che ci prova con le donne. Metterei una telecamera nascosta in una palestra e vedere che succede”. (Continua a leggere dopo la foto)

“Uomini e Donne”, chi è Daniele Capuana, il nuovo corteggiatore di Ida Platano

“Uomini e Donne”, Daniele Capuana è il nuovo corteggiatore di Ida Platano. La tronista bresciana ha accolto il cavaliere durante la puntata di ieri, mercoledì 21 febbraio 2024. Daniele è un personal trainer ed ha trentaquattro anni. In merito al suo mestiere ha dichiarato che “Faccio questo lavoro da 4 anni, ho sempre lavorato nella ditta dei miei zii che hanno un’officina. Mi sono annoiato del mio lavoro, ho accettato la proposta di un mio amico che ha un locale a Formentera e sono andato lì“. Nella sua vita si divide tra Pisa, Firenze e Milano. Il suo profilo Instagram ( @danielecapuana_pt) conta, ad oggi, oltre duemila followers. Durante la scorsa puntata, Capuano ha spiegato ad Ida il motivo per cui avrebbe deciso di partecipare al dating show e di corteggiarla. “Sono venuto qui perché ti ho vista in passato, ora sei qui come tronista e vorrei conoscerti“.