“È finita”: Il Volo, la notizia bomba fa tremare i fan. Cosa succede

Gossip. Il Volo, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2024, sembrerebbe stare vivendo alcuni momenti di forte tensione. Uno dei membri del trio ha preso una decisione che potrebbe cambiare per sempre il destino del gruppo. Scopriamo insieme cosa sta succedendo. (Continua a leggere dopo la foto)

Il Volo, le tensioni nel trio

Il Volo, trio composto da Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble, sembrerebbe stare affrontando un momento di tensione. Dopo anni di intenso successo, e reduci dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2024, il gruppo sembrerebbe essere alle prese con una crisi che potrebbe mettere a dura prova la loro unità. Una decisione presa da uno dei membri de Il Volo potrebbe mettere a rischio l’unità del trio e incrementare le tensioni attuali. (Continua a leggere dopo la foto)

Il Volo, Piero Barone e le lezioni da solista

Il Volo sta attraversando un momento di tensione. Dopo anni di intenso successo e collaborazioni con artisti di fama internazionale, come Placido Domingo e Barbra Streisand, il trio sembrerebbe stare vivendo un momento di crisi. Piero Barone, uno dei membri, starebbe prendendo ormai da tempo lezioni private da solista. Di certo non si tratta di una prova del possibile scioglimento del trio, ma di un indizio del fatto che, forse, uno dei tre cantanti ci starebbe pensando. Gianluca Ginobile ha avuto uno scontro con Barone durante la partecipazione alla trasmissione radiofonica “Radio Number One” in cui stava raccontando di avere una visione diversa dello stile musicale del trio. (Continua a leggere dopo la foto)

L’appello di Rosario Fiorello

In seguito alle voci sul possibile scioglimento del trio Il Volo, Rosario Fiorello ha lanciato un appello ai tre giovani artisti. “Faccio un appello al Volo. Ho già sofferto tanto per gli 883, tantissimo per Benji e Fede, per non parlare dei Thegiornalisti, sui Pooh che ve lo dico a fare, poi il gruppo che mi ha fatto più male, i Totti e Ilary… pensa i Voli che se ne vanno ognuno per conto suo, li chiamerebbero i ‘voli pindarici’. La litigata ci sta, ma Il Volo non si scioglierà. Staranno sempre insieme e ci delizieranno con le loro canzoni!”, ha detto il conduttore di “Viva Rai“. (Continua a leggere dopo la foto)

