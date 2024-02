“Grande Fratello”, alta tensione tra Cesara e Alfonso: lei reagisce male

Alta tensione nella puntata di ieri sera del “Grande Fratello” tra l’opinionista Cesara Buonamici e il conduttore Alfonso Signorini. Il padrone di casa ha fatto una battuta, ma la sua collega ha decisamente reagito male, esclamando: “Sei una brutta persona“. Il pubblico sembrava schierato dalla parte dell’opinionista del reality show. (Continua…)

“Grande Fratello”, il riassunto della puntata di ieri sera

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del “Grande Fratello”, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La puntata si è aperta con il faccia a faccia tra Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni. Il conduttore del reality show si è schierato dalla parte dell’attrice, chiedendo all’ex judoka di scusarsi nei confronti della coinquilina. Maddaloni, però, ha rifiutato. Subito dopo c’è stata una sorpresa per Greta, che ha potuto riabbracciare il suo nonno. Signorini ha poi letto l’esito del televoto: Stefano ha dovuto abbandonare per sempre la casa del “Grande Fratello”. Subito dopo ci sono state le nomination, ma stavolta il televoto decreterà il primo finalista. (Continua…)

Alta tensione tra Cesara e Alfonso

Durante la sorpresa organizzata dalla produzione del “Grande Fratello” a Greta Rossetti, c’è stato un momento di alta tensione tra Cesara Buonamici e Alfonso Signorini. Il conduttore, infatti, ha fatto una battuta sull’opinionista, ma la collega non ha affatto gradito. “Sei una cattiva persona“, ha esclamato e ripetuto più volte. Il pubblico sembrava schierato dalla parte della Buonamici, visto che ha risposto alla sua esclamazione con un fragoroso applauso. Signorini ha incassato ed ha portato a casa. (Continua…)

Cos’è successo

