Il Grande Fratello continua a regalare forti emozioni al pubblico di Canale 5. La finale sembra essere sempre più vicina e dopo mesi di permanenza nella casa si fa sempre più difficoltà a trovare nuove dinamiche da mostrare in diretta e per questo motivo Beatrice Luzzi, protagonista assoluta del GF, sembra aver scelto di tirarsi fuori dai giochi. Soprattutto dopo che il Grande Fratello ha incredibilmente scelto di voltarle le spalle, rendendola protagonista di un siparietto alquanto infelice nel corso del quale il conduttore Alfonso Signorini sembrava rimproverarle alcuni atteggiamenti che, quando si è circondati da un gruppo di persone ostili e diffidenti, dovrebbero essere più che normali. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, Beatrice si tira fuori dai giochi: cosa succede

Dopo aver sfruttato il suo personaggio dal primo all’ultimo secondo e aver spremuto la sua storia e le sue dinamiche con il resto della casa fino all’estremo, il Grande Fratello ha incredibilmente scelto di voltare le spalle a Beatrici Luzzi. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda la nota attrice si è ritrovata ad essere la protagonista di un siparietto alquanto infelice nel corso del quale il conduttore Alfonso Signorini sembrava rimproverarle alcuni atteggiamenti che, quando si è circondati da un gruppo di persone ostili e diffidenti, dovrebbero essere più che normali. Via via che il Grande Fratello è andato avanti Beatrice si è, infatti, trovata ad avere a che fare con degli inquilini sempre più spinosi e sempre meno disposti al dialogo, convinti che fosse lei il nemico da abbattere.

Questa situazione, ovviamente ha generato in Beatrice un meccanismo di difesa che l’ha portata a chiudersi in sé stessa fino a non capacitarsi di come la produzione abbia potuto accusarla di vittimismo quando è palese che tutti, compresi gli autori del Grande Fratello, si siano impegnati a farle terra bruciata intorno. Beatrice Luzzi ha resistito stoicamente fino all’ultimo, ma quando ha capito che la produzione aveva tutto l’interesse di alimentare quell’ostilità per tenere in vita il suo personaggio ha scelto di fare un passo indietro. La donna si è sottratta da ogni tipo di discussione, come si può notare dalle clip. La sua presenza nella casa suona quasi come un’assenza. Per ora questa strategia sembra funzionare: Beatrice continua ad essere la preferita dal pubblico. (Continua a leggere dopo la foto)

Qualche curiosità su di lei

Beatrice Luzzi, classe 1970, è un’attrice, autrice televisiva e attivista italiana. Ha vinto il Premio Rocco Chinnici per lo spettacolo Poliziotta per amore di Nando dalla Chiesa. Dal 2008 collabora con l’associazione Libera, per la quale, nello stesso anno, ha diretto il documentario Italia Nostra Cosa, che le è valso il Premio Giancarlo Siani. Il successo è arrivato con la partecipazione alla soap opera di Canale 5 Vivere dove interpreta dal 1999 al 2001 il ruolo di Eva Bonelli. Legata ad Alessandro Cisilin dal 2007 al 2019, è madre di due figli maschi, Valentino (2008), ed Elia (2010). Nell’estate del 2004 ha avuto una relazione con l’attore Gerard Butler.