Mirko Brunetti e Perla Vatiero ieri sono stati i protagonisti della nuova puntata del “Grande Fratello“, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. I due si sono incontrati nuovamente e finalmente è scattato il tanto atteso bacio. Subito dopo la fine della puntata, però, è scoppiata la bufera. I due sono finiti nuovamente nel polverone. (Continua…)

Mirko e Perla si baciano al “Grande Fratello”

Nella puntata del “Grande Fratello” andata in onda nel giorno di San Valentino, il conduttore Alfonso Signorini ha fatto una sorpresa a Perla, facendo entrare Mirko nella casa. I due hanno avuto la possibilità di trascorrere alcuni giorni insieme. Ad un certo punto, però, Mirko è stato chiamato in confessionale ed ha dovuto abbandonare il gioco. I due ex fidanzati non hanno avuto la possibilità di salutarsi per l’ultima volta, ma Mirko ha scritto una lettera molto emozionante a Perla.

Ieri, durante la puntata del “Grande Fratello”, Mirko e Perla si sono incontrati nuovamente all’esterno della porta rossa e finalmente è scattato il bacio tanto atteso. L’ex gieffino ha dichiarato: “Ho capito che un rapporto come il nostro merita una seconda possibilità“. I due si sono dunque baciati e adesso possiamo dire che sono ufficialmente tornata insieme dopo la separazione avvenuta a “Temptation Island”. (Continua…)

Scoppia la bufera

Subito dopo la fine della puntata del “Grande Fratello”, però, sul web è scoppiata la bufera. Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono finiti nuovamente nel polverone. Il loro comportamento, infatti, non è piaciuto ad una fetta di pubblico, che ha criticato aspramente i due fidanzati. Le critiche sono apparse molto pungenti e sicuramente destabilizzeranno la coppia, in particolare Mirko, visto che Perla si trova all’interno della casa e non può sapere cosa sta succedendo all’esterno. (Continua…)

Le critiche

Dopo la puntata di ieri del “Grande Fratello”, Mirko e Perla hanno ricevuto molte critiche. Qualcuno, infatti, non ha gradito il loro comportamento. C’è chi li ha accusati di essere finti. “Ridge e Brooke son più veri”, ha scritto un telespettatore sui social, facendo riferimento agli attori della soap opera “Beautiful”. Mirko si è anche giustificato per il mancato bacio passionale che tutti stavano aspettando, dicendo: “Il bacio me lo voglio godere con calma sotto le telecamere“.