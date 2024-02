Ci sono novità sulla settima edizione del reality show il “Grande Fratello”, in onda su Canale 5. I concorrenti hanno fatto alcune esternazioni che hanno dato da pensare. A quanto pare i gieffini avrebbero avuto alcune anticipazioni su quando terminerà il programma direttamente dagli autori e hanno fatto uno spoiler inaspettato davanti alle telecamere. Moltissimi telespettatori non l’hanno presa bene e si sono sfogati sui social.

“Grande Fratello”: i fan indispettiti dai continui cambi di programma

Questa edizione del “Grande Fratello” si è rivelata da subito molto diversa dalle precedenti. Alfonso Signorini è più volte intervenuto con annunci e cambi di programma che hanno a volte indispettito i fan. Mediaset è stata incerta anche sulla frequenza delle puntate da mandare in onda che inizialmente è stata trasmessa una volta a settimana, poi due, cambiando anche il giorno della settimana (prima mercoledì, poi giovedì). Negli ultimi tempi si è sentito parlare anche dell’ipotesi di una serata al venerdì, creando ancora più caos intorno al reality show. Su molte altre questioni si è mantenuto il mistero a partire dalla fine del programma che, solo secondo le indiscrezioni, dovrebbe essere prevista per il primi di aprile. Ora però sono i concorrenti stessi ad aver lasciato inavvertitamente trapelare qualche informazione a riguardo.

GF: gli inquilini si lasciano scappare la data di fine dello show

Le telecamere del “Grande Fratello” hanno ripreso qualcosa di davvero curioso stavolta. Alcuni concorrentisi sono ritrovati in giardino in un momento di relax a chiacchierare. Ad un certo punto, i gieffini hanno iniziato a parlare della fine del reality e la prima a pronunciare una data è stata Greta Rossetti. L’ex tentatrice di Temptation Island a un certo punto della conversazione ha detto: “Tu dici un mese…se finisce il 20 è un mese. Invece se finisce il 25 è un mese e cinque giorni”. Alcuni degli spettatori si sono chiesti come abbia avuto quell’informazione. Durante il dialogo, Letizia Petris ha suggerito come altra ipotetica data il primo di aprile ed è a quel punto che Greta le ha risposto. La concorrente ha detto che la data del 25 aprile le è stata comunicata dagli autori della produzione durante la loro uscita a sorpresa dalla casa. Qualche tempo fa, infatti, i coinquilini erano stati informati che, in via eccezionale, avrebbero potuto uscire dalla porta rossa per una “gita”.

La fine del “Grande Fratello”: cosa aspettarci?

Dopo gli attimi di titubanza di Letizia, Greta Rossetti avrebbe quindi proseguito riferendosi alla data prevista per la fine del reality show: “Dal 20 al 31, l’hanno detto quando eravamo in gita”. A questa esternazione, Massimiliano Varrese è apparso piuttosto sorpreso e ha ribattuto: “Il giorno di Pasqua?”. Dopo pochi istanti la regia ha tolto l’audio e cambiato l’inquadratura. Alcuni telespettatori si sono infuriati e riversati sui social: “L’edizione più falsata della storia” scrive qualcuno. Le date papabili potrebbero dunque essere il 20 marzo o il 25 che è lunedì. Se davvero fosse quest’ultima la data, la fine del programma coinciderebbe con la puntata della prima serata della settimana. Vedremo se gli autori daranno a breve una comunicazione ufficiale su cosa aspettarci e soprattutto se l’informazione data da Greta fosse corretta.