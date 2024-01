La storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro continua a gonfie vele. La coppia si è conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello e da allora non si sono mai più lasciati. Clizia e Paolo hanno coronato il loro sogno d’amore con l’arrivo del piccolo Gabriele che tra poco compirà un anno. Ora i due vogliono convolare a nozze e Paolo desidera di essere accompagnato all’altare da sua madre, l’attrice Eleonora Giorgi, la quale sta lottando contro un terribile tumore. (Continua a leggere dopo la foto)

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, svelata la data del matrimonio

La storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro continua a gonfie vele. Clizia e Paolo hanno coronato il loro sogno d’amore con l’arrivo del piccolo Gabriele che tra poco compirà un anno. “Non credevo più nell’amore e avevo smesso di attendere il mio principe biondo azzurro”, ha scritto Clizia in una dolce lettera per Paolo, letta in diretta a Verissimo da Silvia Toffanin e, tra le lacrime, la dichiarazione d’amore. Paolo lo sapeva, ha ammesso durante l’intervista: “Ero certo che saremmo arrivati a questo punto, mi sono innamorato subito di lei”. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno svelato alcuni dettagli del loro matrimonio, partendo dalla data: 11 Ottobre 2024. Clizia Incorvaia a Silvia Toffanin ha raccontato: “Abbiamo scelto questa data perché è vicina ai nostri compleanni, sarà un matrimonio boho chic nel sud Italia, in Campania. Ho voluto fare a metà perché arriverà gente dalla Sicilia e da Milano. Abbiamo trovato un posto che mi piaceva, immerso nel verde, un’atmosfera trasognata. Quanti invitati? Fosse stato per Paolo sarebbero stati quattro, ma io sono sicula e il mio matrimonio avrà almeno cento invitati”. Una delle invitate speciali sarà Eleonora Giorgi, mamma del futuro sposo che ha scoperto da poco il tumore al pancreas.(Continua a leggere dopo la foto)

Un momento felice racchiuso nella tristezza

Paolo Ciavarro a Verissimo ha raccontato: “Volevo che mamma (Eleonora Giorgi) fosse parte del mio matrimonio. Come sta la mamma? Mia mamma sta. È molto difficile, alterna giornate in cui sta abbastanza bene, ad altre molto più difficili, però ha un atteggiamento positivo, non ha mai perso il sorriso e questo per me che sono suo figlio è un grandissimo insegnamento. Lei sta continuando a dare una lezione ai suoi figli e di questo io la ringrazio”. La coppia, tra le lacrime, ha raccontato come hanno scoperto del tumore della mamma: “Lui è stato fortissimo perché noi eravamo a Milano, dove io dovevo provare un vestito da sposa e lui non ha detto nulla per non rovinare il momento magico”.